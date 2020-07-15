印尼銀行踩雷 無損國泰獲利

國泰人壽參股的印尼Mayapada銀行，因有授信戶涉入當地弊案，恐成逾放，國泰人壽15日表示，已在6月「估計可能損失」並依權益法認列在半年報；據國泰金控先前公告，國壽6月稅後仍獲利65.2億元，累計上半年稅後賺263.9億元，仍比去年同期成長34％，且國泰金上半年稅後獲利392.9億元，成長15.6％，拿下今年前半場獲利王。

國壽引述印尼當地新聞表示，該授信客戶（Benny）因涉嫌掏空印尼國營保險公司及印尼軍公警社保基金，已遭印尼檢察機關以貪污、洗錢等罪名起訴，尚未定讞，該客戶及其名下企業與Mayapada銀行在內的多家印尼銀行都有往來，在事件爆發前還款正常，且都有土地等擔保品，授信流程亦依法辦理，並非「詐貸案」。

Benny案在2019年底就已在印尼當地爆發，該客戶亦在今年初已被印尼官方拘提到案，國壽表示，密切關注此案發展，並在今年6月的財報中，評估可能損失金額，並依投資37.33％的權益法認列投資損失，也就是此案對國壽的影響已在6月獲利中顯現，但國壽6月單月仍是稅後賺65.2億元，是壽險業該月獲利第一名。

另外，即Mayapada銀行因為金檢被發現有授信疏失，加上疫情影響，造成存款流失，Mayapada已採取應變措施，包括向同業拆借，近期存款已有回穩跡象。印尼金管局要求該銀行控制股東Tahir家族增資，已存入4.5兆印尼盾（約新台幣99億元）做為該行增資準備。

對於外電報導國壽擬增持Mayapada的股權，國壽強調內部尚在討論，如有相關股權規劃，依法需經董事會及金管會等核准。

金管會保險局昨天也表示，國壽有通報重大偶發，且評估是否要增資Mayapada銀行，雖然印尼限制外資持股銀行最多不逾40％，但據印尼其他案例來看，若當地主管機關同意，國壽有機會以個案核准方式，持股Mayapada超過50％，即獲控制性持股。

保險局上次核准國壽二階段提高Mayapada持股到40％，目前已投資新台幣133億元，占股37.33％，若要逾40％，蔡火炎說：「國壽必須依國外投資管理辦法，向保險局申請提高持股及投資金額」。