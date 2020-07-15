攻未來金融商機 三大電信最想跨入支付領域

大家爭搶未來金融商機，三大電信業者最想要跨入支付領域。中華電信、遠傳及台哥大15日參與金管會金融科技座談時，不約而同都表達電信業者想試辦小額支付、電信帳單付款、電子錢包等業務，盼金管會能降低法規門檻或更大幅的開放。

中華電信副總鍾國強在會中表示，科技進步改變人們生活模式，未來金融服務變革將有三大模式，一是金融業引進新科技提供新服務模式；二是金融業與科技業合作共同提供新服務；三是由科技業提供新的金融服務。

中華電信提出二大建議，一是金管會是否考慮降低監理門檻，依據風險高低，去平衡創新與風險管理的強度，例如小額支付，即可採用較低的金融監理門檻，讓非金融業者能進來試辦，讓創新模式可在低度管理上滋養成長，若試辦成功亦能灌注金融業新的模式。

二是金融發展不能脫離AI（人工智慧）與大數據，若要提供大數據，個資法勢必要調整，目前台灣個資法規範完整且嚴格，各行各業無法運用個資，即便已去識別化，但仍是無法確保完全不觸法，因此各公司大多不敢用，希望能建立個資去識別化後的安全性評鑑。

遠傳電信副總鄧愛櫻則提出四大建議，一是開放銀行（Open Banking)說要分三階段開放，去年到現在仍停留在第一階段，盼加速推動、擴大Open API等，二是電信業有很多數據，可否跨產業運用，但可否不要透過冗長的沙盒，可與聯徵中心合作；三是電信業電信身份也是用雙證件開辦，在用電信ID申辦金融服務時，可否更進一步的開放；四是電信帳單亦是很好的支付工具，如很多停車費用可以綁入電信帳單，就不用再現場支付，可很便民，另外電商平台上是否也能以電信帳單，作為收保險費的工具。

台灣大副總李南玫則是表示，三大電信目前都在推動5G營運，在資通安全建構能夠信賴的網路，未來希望行動通訊與電支生態圈結合，讓電信業成為其中一份子，提供如電子錢包支付等功能。