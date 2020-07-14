玉山宏匯廣場聯名卡 全新上市

玉山銀行14日與宏匯廣場攜手推出「玉山宏匯廣場聯名卡」，以「吃喝玩樂在宏匯」為主軸，推出「食幸福」、「瘋集點」、「玩體驗」、「享便利」與「迷影日」共五大優惠。宏匯廣場為新北最大購物中心，「玉山宏匯廣場聯名卡」將提供新莊、三重、蘆洲、五股及泰山地區家庭客群、上班族以及年輕族群豐富的饗樂禮遇。

玉山銀行總經理陳茂欽表示，玉山信用卡以顧客需求為導向，致力於產品與服務創新，並持續攜手優質夥伴共同發行聯名卡，透過聯名卡的發行讓消費者可以感受玉山專業、溫暖的金融服務，此次與宏匯合作，相信將可提供新北地區消費者更美好的消費體驗。

「玉山宏匯廣場聯名卡」以吃喝玩樂在宏匯為訴求，推出眾多館內優惠活動，包括「食幸福」，於館內餐飲指定櫃位，單筆刷卡滿2千元贈宏匯電子商品禮券200元；另外還有「瘋集點」，館內指定專櫃單筆刷卡每滿100元，加贈1點宏匯廣場點數（共2點），快速集點享好康。

「玩體驗」則是VR ZONE虛擬實境遊樂園，集結12項黃金級遊戲IP，不分票價現場購票最高享85折起；「享便利」指當日館內單筆刷卡滿200元（含）以上，加贈免費停車兩小時，最高可享五小時，以及影城購票優惠等。

為歡慶新卡上市並搭配2020振興三倍券，即日起首次申辦並綁定振興券方案，於7月31日至9月30日持聯名卡至宏匯廣場館內刷卡消費累計滿3千元，除可獲原首刷禮（新戶500元、舊戶200元電子商品禮券），不分新舊戶再加碼贈宏匯廣場電子贈品券1千元（限量1萬名），新戶最高可獲宏匯廣場電子禮品券1,500元 。

宏匯廣場位於新莊新北大道上鄰近機場捷運A4新莊副都心站及環狀線幸福站，為新北最大購物中心。「玉山宏匯廣場聯名卡」將可滿足在地消費者逛街、看電影、吃美食以及親子同樂的需求。