金融三業 上半年吃下逾9千萬元罰單

金融業2020年上半年因理專A錢、業務違規吃了逾9千萬元的罰單。金管會14日公布最新金融業裁罰金額，2020上半年對銀行、保險及證券業祭出41張罰單、罰鍰達9,162萬元，其中保險業的罰單、罰鍰最多，共有26家公司被罰，其中23家有罰鍰，共開罰4,340萬元。

在銀行業部份，銀行局指出，今年上半年對6家銀行開罰，罰鍰金額共3,950萬元。其中永豐銀行、玉山銀行因前理專涉挪用客戶款項，各被罰1,200萬元，而台新銀行則因理專不當勸誘民眾，以房貸、保單質借後購買新投資型保單，挨罰800萬元。

另外，台中銀保經出現高層拿高額交際費支出，卻沒有核銷程序等內控缺失，由於台中銀保經為台中銀100％轉投資子公司台中銀因督導不周，被金管會開罰600萬元罰鍰；板信商銀因不動產投資違規，被罰100萬元；至於合作金庫銀則違反洗錢防制，金管會開罰50萬元。

證券期貨業部分，證期局指出，今年上半年對證券期貨業開罰12件、裁罰金額達872萬元，其中證券商有4件、罰鍰金額達342萬元；投信投顧有5家被罰，開罰金額達482萬元；至於期貨商共有3件、開罰金額達48萬元。

在保險業方面，保險局指出，今年上半年對保險業開罰件數達26件，其中23家有罰鍰，其中保經代公司有一家被罰480萬元、壽險業10家被罰2,720萬元；產險業有8家、罰鍰金額660萬元；銀行兼營保經代有4件共罰480萬元。

保險局指出，今年上半年最大一張罰單是法巴人壽的600萬元，主要是被發現銀行通路招攬的保戶，以投資型保單借款再購買新保單的循環財務槓桿方式擴張信用，由於涉及4保戶、4銀行，法巴人壽未建置相關監控機制，且未對保費資金來源加強查明及審核，並確認保戶是否認知相關風險，因而開罰。