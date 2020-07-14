證期局認定eToro不合法 移送檢調

跨境電子交易平台未落地，恐涉刑責。證期局副局長蔡麗玲14日指出，近來在國內頻打廣告及宣傳的eToro（ｅ投睿）交易平台，並非國內合法證券期貨業者，依法不得在台灣境內經營相關業務，證期局已在2019年底移送相關資料給檢調，也呼籲投資人勿輕易透過此平台投資，以免發生糾紛時，無法保障。

蔡麗玲表示，只要是未合法登記的證券期貨業者，若在國內經營證券期貨等相關業務，經民眾檢舉或證期局接獲相關資料，將依違反證交法175條第一項、期交法第112條第五項、投信投顧法第107條第一項的刑事責任移送檢調偵 辦。

如2019年共移送98件非法經營證券期貨業務案，其中非法證券業有7件、非法期貨業有56件、非法投信投顧則有35件；而今年到6月底，已移送非法證券期貨、投信投顧案共55件，有1家是非法從事證券業務，非法期貨共41家，非法從事投信投顧業務則有13家。

蔡麗玲表示，這些被移送的有些是非法推薦投資國外股票，有些是推薦國外期貨等相關商品，有些則是基金；若是非法從事證券業務，違反證交法，將可處二年以下或併科180萬元以下罰金；若是違反期貨交易法，則可處七年以下或併科300萬元以下罰金；違反投信投顧法，則是五年以下有期徒刑，且可併科罰金100萬元以上、5千萬元以下。

因為科技進步，很多交易平台可能沒有落地台灣，透過網路交易平台及信用卡刷卡、匯款等投資國外有價證券，但只要沒有合法申請國內證券期貨等證照，就是違法，且是有刑責的問題。

如號稱全球註冊用戶已破1,300萬人的eToro，今年更宣稱因為新冠肺炎疫情，金融市場波動，使用者比去年同期成長427％，且台灣的用戶占其亞太區用戶就有13％。

但金管會強調，eToro並不是在台合法登記的證券期貨業者，已被金管會移送檢調，呼籲投資人莫輕易透過未合法登記的業者投資，以免發生糾紛時，沒有法律可保障。