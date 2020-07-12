台股熱 金控證券扮成長引擎

台股站上萬二，使不少金控的證券引擎在今年上半年獲利發威，元大金控上半年稅後淨利110.62億元，較去年同期的109.93億元成長0.63％，上半年每股盈餘0.91元，名次已從金控前五名晉級第四名；金控旗下證券名列前十大券商的兆豐證，上半年獲利稅後7.11億元，則有將近一倍的年增率。

以國內獲利前五大金控來看，目前元大金可說前五大金控唯一以證券為最大獲利引擎的金控，其他如富邦金、國泰金兩大金控以壽險為最重要動能，兆豐金則以銀行包辦金控約八成獲利為主幹，中信金旗下有台灣人壽，但銀行獲利占比也近六成。

其中元大金旗下元大證等泛證券子公司，不僅對金控獲利提供主力引擎，在市場發揮的「規模經濟」效應也十分顯著，元大證券近來經紀業務市占率再以13.77％創下新高，元大證在財富管理、自營部財務投資等其他獲利加持下，元大證獲利更已囊括市場全體券商獲利約一半的比重。

若以元大金旗下各子公司今年上半年度獲利和去年同期比較，以元大證券稅後獲利52.62億元帶頭氣勢最猛，以成長26.39％、接近三成的增幅，高於去年上半年獲利41.63億元；元大投信上半年獲利7.57億元，比起去年的5.48億元，亦大舉成長38.02％，是獲利成長最顯著的兩家子公司，同時與台股破萬二的走勢相關。

另外元大期貨5.9億元，獲利則是持平，若合計證券、投信、期貨等三家子公司獲利共66億元，已占金控獲利約六成的比重，可見泛證券體系子公司所發揮對金控獲利集體加持的力道。

元大人壽上半年獲利11.65億元，年成長6.03％，據悉也與財務投資告捷有關。