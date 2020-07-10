李紀珠卸下新光金、新壽發言人

新光金控高層人事異動。新光金控10日晚間公告發言人異動，隨後亦以新聞稿方式表示，原新光金控董事長吳東進辭去董事之後，被推為新光金控創辦人，同時原金控發言人、新光金控副董事長李紀珠，亦卸下金控，以及新光人壽發言人身分，由原第一代理發言人、新光金控資深副總徐順鋆出任新光金發言人，新壽副總林漢維出任新壽發言人。

新光金控第一代理發言人亦由財管暨投資人關係部資深協理李超儒接任，第二代理發言人則是會計部協理呂雅茹；李紀珠則繼續擔任新光金、新光人壽副董事長。

新光金今年6月19日股東會後旋即召開董事會，人事才剛拋出震撼彈，董事長吳東進宣布卸任金控董座，由前新光金副董許澎接任，吳東進仍是新光人壽董事長，新光金懸缺兩年的總經理一職，由吳東進次女、現新光銀行副董吳欣儒擔任，二公主接班態勢浮現，如今又悄換發言人，引起各方揣測。

李紀珠為何卸下新光金控發言人角色，新光金控方面並不願多做解釋，只強調未來會努力維持與外界溝通順暢，即時解釋相關重大訊息。

新光金控10日也同步公布自結，2020年6月單月稅後盈餘9.3億元、累計前六月79.51億元，累計每股稅後盈餘0.62元，較去年同期獲利衰退25％。其中，新壽6月稅後盈餘4.9億元、累計前六月49.1億元，新光銀行6月稅後盈餘5.74億元、累計稅後盈餘29.61億元。