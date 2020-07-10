壯大創投生態 台杉再募2檔基金

台杉投資總經理翁嘉盛10日透露，今年底啟動二檔新基金的募集，除了同樣是用於科技物聯網和生技，但投資規劃、標的、金額等細節，都和過去兩檔水牛I、水牛II總額台幣105億元極為不同，「這次是為了台灣新創圈PRE-A輪募資用途」，每檔基金規模只募台幣10億元，以便於接手天使投資者的初創團隊，以滿足新創事業不同階段發展的不同程度資金需求。

翁嘉盛表示，台杉投資在2017年7月9日於國發會通過成立，至今屆滿三年，除了成功募集兩支創投基金，目前也已完成投資24案例，三分之一在疫情期間確定，幾乎都帶有台灣產業升級的契機，讓矽谷和台灣的產業界看到創投資金的必要與行動力，台杉投資已重新定位台灣創投在國際市場的角色。

「藉由投資打造台灣新創、創投的正向循環生態圈」，台杉生技基金合夥人沈志隆也表示，台杉投資成立的目的很明確，但因為台灣創投自2000年之後的法規改變，多數創投業轉戰中國大陸，為大陸市場開創全新的產業投資生態，台灣的創投業反而凋零，因此台杉投資幾乎是在這段期間重新建構台灣的創投生態系，重新讓既有中大型台灣公司接受或運用創投模式，發展研發創新或企業轉型。

翁嘉盛指出，政府政策上全力支持新創事業在台灣發展，且明確連結矽谷的人脈暨產業關係，優秀的國際新創團隊能從零開始，也有天使投資社群的輔導與注資，經過2、3年後「長起來」，就該有適當的早期創投基金接手，包括能提供的資金更大、提供新創公司繼續長大的奶水，並隨跨產業關聯的強化走向國際市場，這都是台杉投資募集早期創投基金的初哀，也可算是補足台灣創投生態系目前的缺口。

沈志隆進一步指出，新創企業在成功IPO、併購之前，會隨著公司不同階段的發展而有不同程度的資金需求，創投資源若能提早進入，亦可協助新創在建立商業模式、經營管理及業務拓展上發揮更大的綜效。除了募集早期創投基金，他表示，台杉投資也正在規劃，邀集部分基金規模不大、但產業專業實力夠的既有創投團隊，以團隊方式搭配企業創投基金（CVC）運作，也做為提升CVC投資效率的新作法。