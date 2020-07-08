獲The Banker高度肯定 玉山 榮獲台灣績效最佳銀行

英國銀行家雜誌The Banker最新公布的2020年「績效最佳銀行」（Best Performing Bank），玉山銀行綜合績效穩健成長，經營成果及獲利能力再獲肯定，因良好的獲利能力、均衡的業務發展及嚴謹的風險控管，在各項評選指標均獲得高分，並以綜合分數第一名，獲評選為The Banker 2020年「台灣績效最佳銀行」，也是台灣第一家獲此殊榮的銀行。

玉山銀行表示，The Banker自1970年起每年公布全球千大銀行排名，為極具公信力及影響力的國際金融媒體。2020年適逢銀行排名發表50年，The Banker特別首度製作「年度績效最佳銀行」排行榜，研究全球前20大經濟體的主要銀行，比較各銀行財務、業務、風控等資料數據，製作出各國「年度績效最佳銀行」排行榜，玉山在首度公布排名便獲評為台灣銀行績效第一名。

這也是玉山銀行今年繼蟬聯The Banker台灣銀行業「品牌價值第一名」後，再以經營績效獲得殊榮，雙重肯定顯示國際媒體對玉山的綜合績效給予很好的評價。玉山銀行指出，「年度績效最佳銀行」排名，共考量八個類別、30項關鍵績效指標，客觀的評鑑一家銀行各方面的綜合發展。

玉山銀行強調，該行在獲利能力及風險加權資產報酬率兩個項目獲得分數最高，業務成長率、資產品質及流動性管理等項目也獲得很高的分數。反映該行不僅在數位金融及海內外業務快速成長，亦兼顧風險管理的強化與落實，可同時保持優良資產品質與流動性。

玉山銀行董事長黃男州認為，玉山期望成為綜合績效最好，也最被尊敬的銀行。在邁向永續發展的道路上，不管面對各種挑戰與機會，都會虛心努力、精益求精。

今年The Banker頒發給玉山的二項最大獎，除肯定綜合績效，更顯示專業的品牌形象，長期獲得顧客的信賴，在有形及無形指標都獲得很好的成績。「得獎是榮譽也是責任，玉山將會繼續努力，創造顧客更大的價值，持續讓台灣金融業在國際金融舞台上發光發熱」。