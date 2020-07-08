金控上半年獲利 拚正成長

15家上市櫃金控公司陸續發布6月自結獲利，在國內疫情控制良好下，當月啟動解封，全球金融市場回穩，股市持續反彈，「最壞情況已過」，上半年全體金控累計稅後淨利年成長有機會轉正，但還是要靠富邦、國泰、中信前三大金控表現給力。

根據金控公司自結數，前四個月累計稅後淨利，均維持正成長，其中1月雖未受疫情衝擊，但基期偏高，2月至4月則是肺炎疫情肆虐最嚴重期，但在前三大民營金控的好表現下，全體金控獲利與去年同期相比，都能維持正成長的佳績。至5月雖然國內疫情控制良好，但其他國家爆發二次疫情疑慮下，金融市場偏震盪，加上前三大金控的火力略減，使得累計前五個月稅後淨利與去年同期相比轉為小幅衰退4.02％。

進入6月之後，國內疫情控制續好，根據目前發布的上半年自結數的元大、兆豐、玉山、合庫、台新、永豐、日盛等七家金控，情況都漸入佳境。其中元大金累計稅後淨利突破110億元、年成長一舉轉正的0.6％，每股稅後盈餘（EPS）0.91元。公股的兆豐金累計稅後淨利突破100億元至112.81億元，EPS為0.83元。

上半年玉山金累計稅後淨利96.78億元，EPS為0.83元。合庫金累計稅後淨利80.52億元，EPS為0.6元。二家金控與去年比較已相當接近，預料前七個月累計稅後淨利，年成長均可望轉正。

台新金6月自結稅後盈餘16.05億元，上半年累計稅後淨利71.20億元，EPS為0.59元。台新金表示，子公司台新銀行淨手續費收入及投資收益等核心業務獲利動能持續穩健，加上資產品質維持良好，6月底逾放比為0.18％，備抵呆帳覆蓋率742.59％。台新證券在6月股市交易熱絡，營業證券操作績效良好，經紀業務成交量續創新高，業務持續穩健成長的貢獻。

法人認為，觀察金控公司6月獲利表現將優於5月，年衰退的公司幅度愈來愈小，年成長的公司幅度加大，若6月富邦、國泰、中信前三大金控動能延續，全體金控稅後淨利成長率轉正機率不小，更有利下半年逐月向好。