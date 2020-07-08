行庫樂 今年估逾百億股息入袋

看好除權息行情，大型行庫再掀台股加碼潮。據了解，看好從7月起開始啟動的上市公司除權息行情，再加上近日股匯連日大漲，大型行庫再掀新的加碼潮，其中對於台債「以債轉股」尤為顯著。大型行庫主管指出，倘若以各行庫截至6月底近千億元的台股總投資水位來看，今年7、8月在各大上市公司配股配息之下，八大行庫合計至少會有逾百億元的股息收入進帳，平均每家的股息進帳收入至少都超過10億元。

根據各大行庫對台股投資部位的最新統計，除合庫已投資逾210億元，台銀的投資部位大約100億元、兆豐銀約80億元、華銀，以及一銀則各約130億元，倘若兩家銀行合計對其他公股行庫的長投股權部位，則分別為250億元、230億元，彰銀投資台股部位則約70億元。

各大行庫之間，目前以合庫買進力道最強。合庫為放款量最大的上市銀行，全體放款規模僅次於龍頭銀行台銀，不過由於央行降息、加上新冠疫情對企業紓困採取減息等措施將影響放款利息收入，對此合庫的重要因應對策之一即是從財務投資著手，不論台股或債券投資都加大力道執行。

尤其是近來台灣股匯齊揚，對此合庫亦放大對台股的加碼力道，甚至原台債投資部位若有到期，或是提前獲利了結的部位騰出來，在投資報酬率的考量下，亦有相當的台債部位移作台股投資。

7月除權息行情正式啟動，大型行庫主管表示，目前已知各大行庫除了在6月已先提前獲利了結一批台股投資之外，亦再新買進一些有快速填權息潛力的上市公司來「等候」除權息行情。

包括原本水位已在高檔的華銀，在加碼台股之前亦先獲利了結部份持股再「換檔」操作。對此華銀主管指出，先前趁高檔已先獲利了結一批台股投資，而截至6月底，較5月底再淨增加約10億元投資，若較去年底則淨增加15億元，並已先在6月加碼高殖利率、有快速填權息潛力的個股，希望能在7、8月間獲取可觀的股息收益。