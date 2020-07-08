八大行庫獲利目標 將大幅下修2～4成

財政部月前已點頭在勞資雙方共識之下，各大行庫可下修獲利目標，據了解，各大行庫預定將自本周起陸續報送董事會通過，目前已知，八大公股行庫依照各自營運狀況的不同，調整幅度大約會從兩成起跳，最高將調降四成。

根據各大行庫內部最新提出的各種版本，合庫的調整幅度約在兩成上下，台銀調整幅度三成起跳，甚至會調降到四成，台企銀獲利目標下修幅度亦有可能多達四成。

土銀、華銀、彰銀等三家行庫的調降幅度，則大致介於兩至三成，一銀調幅最多二成，兆豐銀則大約在三成左右。

大型行庫主管對於調降獲利目標指出，各大行庫調降獲利目標的幅度，有部分比起今年前五月的獲利降幅還要來得大，最主要原因在於對下半年利息收入損失的預估。比起放款利息因為對企業展延降息、加碼降息等折損，還有財務操作面的息收損失，除了聯準會降息衝擊美債收益，包括央行降息也直接衝擊NCD轉存款利息。

以台銀為例，台銀的NCD部位目前超過9千億元，台銀內部估計，央行降息效應將使下半年的台銀NCD利息收入減少約20億元；至於其他行庫，像是合庫的NCD利息收入預估將少9億元、一銀、華銀則約少7、8億元左右，都成為下半年必須調降獲利目標的其中一項原因。

除此之外，新冠肺炎疫情使得國際機場幾乎形同唱「空城計」，也使台銀、兆豐銀兩大匯銀的機場分行匯兌收入近半年來幾乎「掛零」，兩家銀行的機場分行所帶來的匯兌收入原本都有至少7、8億元的水準，如今在各國彼此「鎖國」的情況，國際機場分行的匯兌營收貢獻兩家銀行也不敢期待。

另一方面，近來新台幣急升，各大行庫眾多的海外分行獲利，未來在回歸總行時，也會有帳面上的「匯損」問題必須解決，這可說是除了新冠疫情本身對海外業務的衝擊之外，另一個影響海外分行獲利貢獻母行的不利因素，上述均為在放款利息損失外，公股銀行勢必大降獲利目標的重要原因。