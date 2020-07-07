文化部長牽線 高雄銀貸款紙風車5千萬元救急

首開銀行提供劇團低利貸款先例！在文化部長李永得見證下，高雄銀行董事長朱潤逢與紙風車劇團執行長李永豐今（7）日簽訂意向書，將由高雄銀行提供紙風車劇團5,000萬元紓困貸款，寬限期5年、利率1％，讓遭逢疫情與火災雙重夾擊的紙風車劇團作為週轉金，繼續重建並演出！

李永豐表示，疫情加上大火，紙風車處境雪上加霜，雖然政府將藝文產業納入振興方案，也有協助減免貸款利息，但問題是沒有銀行願意在沒有不動產的狀況下貸款給劇團，這次藉由文化部長牽線，讓紙風車取得貸款作為轉周金之用，未來會專心表演，預計花4、5年時間全力接案償還。

朱潤逢表示，他看過紙風車劇團演出，推廣兒童藝術不遺餘力，並希望透過藝術縮短城鄉差距，高雄銀行也希望善盡社會公益責任。雖然紙風車劇團屬於公益事業，沒有收入、沒有營業報表，不符合貸款條件，但高雄銀行著眼紙風車劇團過去演出收入、企業贊助，以及經營團隊，是台灣具規模、指標性的劇團，因此決定提供一般貸款。目前資金多，不算人工成本，只算資金成本很OK。

李永得回溯這起銀行與劇團合作首例，源自6月6日清晨紙風車倉庫大火，當天朱潤逢就傳簡訊給他，若有需要幫忙，高雄銀行可以提供貸款。隔天，李永得就到紙風車，向李永豐、吳念真等了解情況，也知道紙風車希望不要發動捐款，要靠自己力量重新站起來。這個合作案的意義在於，社會和政府如何共同協助一個重要文化團隊繼續往前走，貸款條件再好還是要還，也等於是靠自己的力量重新出發。

紙風車倉庫大火粗估損失逾5,000萬元，災後紙風車在短短2天內就收到小額捐款逾1000萬元，紙風車劇團如果設立專戶捐款，可能會上億元，但最後決定不設專款帳戶，是因為其他的公益、弱勢團體更需要捐款，因此決定不募款改採貸款，並持續演出，吸引大眾進劇場看戲。