玉山Only卡 勇奪亞太區最佳信用卡

玉山銀行致力產品與服務創新，再度榮獲國際肯定，以玉山Only卡結合業界首創的信用卡會員禮賓制度「紅利倍多芬」，獲頒亞洲知名財經媒體亞洲銀行家（The Asian Banker）「2020年度亞太區最佳信用卡產品」，玉山Only卡獨創的階梯式回饋設計除了深受卡友喜愛，引起廣大迴響，並自亞太區金融機構中脫穎而出，贏得此項殊榮。

「紅利倍多芬」會員禮賓制度著重於長期的顧客經營，根據會員累積消費提供更好的回饋方案，也設計許多趣味性的遊戲化機制，例如：寶石等級的顏色變化、生日禮、抽獎禮等，讓會員時常保有驚喜感也增加與銀行的互動性。

同時，會員的累積消費、等級資訊均可以隨時隨地在玉山Wallet APP中查詢，玉山Only卡與玉山Wallet App的高度結合，不僅實現了數位化金融體驗，也讓紅利點數的多元應用獲得關注。

為了慶祝玉山Only卡獲國際大獎肯定，並搭配2020年下半年國內旅遊需求復甦，玉山Only卡新增國內飯店通路同享紅利加倍回饋，提供紅利倍多芬會員於「餐飲」、「指定旅行社」、「指定國內飯店」、「國外消費（含國外網站消費）」四大指定通路最高享13倍紅利回饋，並延續「精采加倍Only for fun」的訴求，於Agoda訂房最高現折12％、EZ Table購餐享10％回饋、KKBOX PRIME買三個月送三個月，滿足卡友在美食饗宴、旅遊體驗以及休閒娛樂的消費場景，讓生活加倍精彩。會員更獨享100點紅利點數折抵10元帳單金額，讓紅利更好用更直覺。

配合政府推動的振興三倍券方案，即日起新戶使用玉山「e指辦卡」首次申辦玉山Only卡正卡，核卡後綁定「玉山信用卡振興三倍券方案」，且於2020年10月15日前新增消費累積達3千元（含）以上，可享1千元刷卡金，讓卡友不僅體驗數位支付的便利性，也享受最實際的回饋。