三倍券綁台灣pay 行庫破10萬

振興經濟三倍券7月1日開跑之後，八大行庫在兼負推廣台灣Pay的使命之下，截至3日下午3點的最新統計已經達到10萬戶，前三大為一銀、華銀、合庫，分別綁卡16,172、15,766、14,239戶，而兆豐、彰銀、台銀分別有13,807、13,673、13,035戶，土銀及台企銀分別有8,234戶、4,256戶。

財政部從7月1日開跑第一天，就要求各大行庫列報台灣pay的綁卡登錄統計，其中第一天八大行庫就累積綁到了53,263卡，首日前三大行庫分別是彰銀、合庫、兆豐，首日分別綁卡10,089、9,575、8,635卡。

據悉，首日的統計數據出爐後，挑起各大行庫彼此間的競爭意識，也牽動排名統計結果連日大洗牌，其中最引人矚目的就是一銀在首日下午3點止的綁卡量5,688卡，結果2日一天就增加超過8千張卡，3日更達16,172張，拿下「綁卡新冠軍」。

若以日增量來看，土銀、合庫第二天相較第一天的增量都超過3千張以上，華銀則單日增加將近6千卡，台銀、兆豐分別增加超過4千張，增幅都非常可觀，也由此可見各大行庫力拚台灣Pay綁卡的競爭白熱化。

除了綁卡台灣Pay，行庫的客戶大約也有為數三分之一左右是綁定非台灣Pay的信用卡，大型行庫主管指出，由於希望振興經濟之外，也推廣台灣Pay使用，因此這次三倍券的行銷費用約2千萬元都是用在台灣Pay的現金回饋，相對而言，信用卡的部分僅數百萬元，因此開放登錄的首日，行庫的登錄人潮幾乎清一色超過三分之二以上都是集中在台灣Pay。