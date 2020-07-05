疫情亂入 亞洲企業付款惡化

貿易風險信評機構科法斯公布2020年上半年亞太區企業付款調查，情況顯示新冠疫情或將澆滅去年以來的經濟復甦趨勢，按GDP加權計算，2020年亞洲經濟體的經濟增速將降至0.3％，若不考慮大陸的情況，恐進一步降到-0.65％。整個區域經濟同步惡化下，台灣企業逾期付款天數有所增加至67天，較去年同時延長兩天，企業信用出現惡化。

國際貿易市場上的企業付款情況，不僅外部經濟變動影響極大，各國企業間也經常相互牽扯。科法斯分析，2019、2020年連年發生大事，中美貿易戰、新冠肺炎疫情，後者造成亞太區多個經濟體面臨亞洲金融危機以來最嚴重的經濟萎縮，因此2019年稍有改善的企業平均信用表現，估計在2020年大幅轉向變差。

企業向客戶提供的平均信用期限，科法斯統計，亞太區於2019年是85天，逾期付款問題最嚴重的是大陸（96天）、馬來西亞（84天）和新加坡（71天）。自2019年以來，泰國、馬來西亞和台灣三個市場的逾期付款天數已有所增加，像泰國已延長7天達69天，台灣則是67天，較去年同期延長2天。

科法斯調研團隊指出，企業面臨客戶延期付款有三大狀況，一是客戶遭遇財務困境，這一點也是最多受訪企業回覆的主因，有48％企業戶說因此導致逾期付款問題惡化。二是市場競爭激烈，壓縮企業利潤空間，約41％業者被迫延後付款。三是有22％受訪企業表示，缺乏融資管道，現金流面臨狀況，無法在期限內付錢。

除了個別企業的各自因素，科法斯指出，不同行業間的企業信用差異也十分顯著，目前能源、資通訊（ICT）和建築業舉步維艱，平均信用期限最長，其中超過二成的企業，把付款期限拉長到120天甚至更長。需注意的是，資通訊（ICT）出口是台灣企業較集中的產業，超長逾期付款比重的上升，反映出這些業者面臨現金流惡化的風險。