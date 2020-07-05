共生宅 信託業力爭合作商機

共生宅搭起銀髮產業新聚落，信託業者力爭合作商機。據了解，全國首座走全齡化多機能安養機構路線的「合勤共生宅」，已吸引銀行業者相繼投入信託業務的合作，其中繼二年前合庫打頭陣以「五合一」信託模式與合勤共生宅合作之後，據了解土銀已在上月由副總級高階主管親自帶隊前往合勤表達進行後續在打造更多共生宅時的多元化信託業務合作機會，可說已成為現階段金融業者最看好爭取信託商機的銀髮產業切入點。

除了合庫、土銀兩大公股行庫相繼向合勤健康事業伸出合作觸角之外，據了解信託公會已規劃在近期內前往合勤共生宅，透過共生宅平台來實地了解未來銀行信託業者在共生宅模式向全省各地複製時的多方合作機會。

土銀高層對於與合勤合作的可能性指出，相當看好合勤共生宅「多元化」信託模式向外複製，而土銀本身為不動產放款專業銀行，同時也是全台最早投入信託業的銀行，因此在共生宅建置的各個階段，從最早的地上權租賃或土地開發，到後來的預收款信託、安養信託，甚至是其他更新的合作模式，相信未來都和合勤有充份的合作機會，同時也能藉此來助陣銀髮產業、善盡公股銀行社會責任。

對於合勤共生宅所扮演的串聯相關銀髮產業的平台角色，合勤健康事業董事長李柏憲形容：「以共生宅為平台的銀髮產業新聚落已經形成」。

李柏憲對此指出，例如長照相關的輔具，在烏日共生宅即有提供合作業者場地來展示，以讓有需要的入住者能直接了解可選擇的產品種類、就近購買，同時在7月底即將登場的長照展，合勤也將與銀髮產業相關的合作廠商一起參展，他也看好，未來若能成功從烏日開始，向外複製更多的共生宅，也可以讓銀髮產業相關合作廠商的市場空間擴大，透過共生宅所串起的產業鏈也會更加成熟、壯大。

對於合勤共生宅「遍地開花」，長期投入社福領域的前立委、病人自主研究中心楊玉欣執行長也相當看好指出：「這一定會是成功的商業模式，因為有需求」。楊玉欣進而明確的點出，因為共生宅的問世，而使得老人在非得入住療養院，或是留在原本的老房子之間：「有更多中間的選擇」，特別是很多還不用入住到療養院的健康或亞健康的族群，能透過共生宅機制延續他們的健康及生活品質。