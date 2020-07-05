疫情籠罩 今年儲蓄率將創逾30年新高

新冠肺炎疫情不只重創全球經濟，更改寫社會大眾的消費型態，主計總處預估2020年國內儲蓄率將達35.79%，創下逾30年新高。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情來勢洶洶，肆虐全球，儘管台灣疫情控制相對好，部分內需產業仍在第一波疫情中傷及筋骨，老字號飯店頻傳歇業，製造業面臨全球需求下滑，無薪假人數也屢創新高。

主計總處考量疫情對於經濟成長、產業以及民眾收入的衝擊，加上疫情發展的不確定性，估2020年儲蓄率（國民儲蓄毛額占GNI比率）為35.79%，不只較去年足足高了1.44個百分點，更創下1988年以來新高紀錄。

國民儲蓄涵蓋家庭儲蓄、企業儲蓄以及政府儲蓄，不過國民儲蓄毛額與大眾認知的「儲蓄」略有差異，前者為「流量」，指的是當年度所得減掉消費，換言之，未用於消費的部分便視為儲蓄；而大眾理解的儲蓄多半指的是經年累積的資產，如存摺裡的資金，為「存量」概念。

2020年儲蓄率創下逾30年新高，意味今年恐怕面臨消費、投資成長不足的困境。主計總處官員坦言，儲蓄率偏高有長期因素、也有短期原因，台灣人口老化、少子化的人口趨勢，本來就不利消費成長；今年初爆發新冠肺炎疫情，重創經濟，更讓家庭不敢消費，企業投資計畫也受影響。

商研院商業發展與策略研究所所長黃兆仁直言，疫情讓消費跌至谷底，如今解封不久，政府又祭出振興三倍券，會有加乘效果，但這些都是短期現象，經過一段時間調整、沉澱，將回歸常態，民眾甚至會想要增加儲蓄，以備不時之需。

中研院經濟所研究員簡錦漢則表示，疫情趨緩後的消費力道強勁反彈，以及3倍券效應，應可拉升消費動能、讓儲蓄率下降，但台灣儲蓄率長期處於30%以上，仍是一個警訊，「儲蓄率太高不是好事」。

簡錦漢分析，儲蓄率有很多影響因素，華人社會儲蓄觀念盛行、社會福利制度不如歐美國家健全，均會推升儲蓄率，但台灣儲蓄率居高不墜，意味許多資金無法挹注實體投資，成為缺失的經濟動能，這絕對是政府必須關注的課題。

近幾年國際局勢瞬息萬變，台灣需要從外貿導向的經濟結構轉型，強化內需成長力道，才能減少外在不確定因素對經濟的干擾；簡錦漢直言，後疫情時代的重要課題，將是引導企業將資金轉往實體投資，並建構良好的經營環境，讓經濟成長的腳步更穩健。

閒置資金仍處高檔 超額儲蓄率連8年逾10%

新冠肺炎疫情來襲，推升台灣儲蓄率升抵逾30年新高，加上閒置資金仍多，主計總處最新預測，今年超額儲蓄攀升至新台幣2.4兆元，超額儲蓄率則為12.35%、已經連續8年超過10%。

國民儲蓄毛額扣掉國內投資毛額的差額，便是當年度的「超額儲蓄」，可反映資金閒置狀況，而超額儲蓄占國民所得毛額（GNI）的比率，即是「超額儲蓄率」，當超額儲蓄的數字愈高，代表國內資金閒置情況愈嚴重。

台灣超額儲蓄自2014年起，便衝破新台幣2兆元大關，超額儲蓄率也在2013年超過10%，2017年更衝上15.15%的高點，顯見國內資金滿溢，卻未能有效引導到投資、建設部門。

「把資金引導到投資等比較好的用途，是最好策略」中央研究院經濟所研究員簡錦漢直言，台灣超額儲蓄金額突破2兆元，處在非常高的水位，如果跑去房地產、金融市場，不利經濟穩定，若能引導至投資建設，不只點火內需，在國際局勢動盪之際，也能讓經濟成長動能更穩健。

超額儲蓄是儲蓄減掉投資，儘管華人社會有儲蓄偏高情況，若投資上升速度較快，有助於抑制超額儲蓄擴大。

主計總處官員坦言，今年受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情影響，消費確實不好，儲蓄也比較高，使得超額儲蓄金額「相對不低」，但近幾年台灣經濟體質慢慢改善，「投資率比較明顯往上走，這是正面訊息」。

主計總處最新預測，2020年儲蓄率升至35.79%，寫下逾30年新高紀錄，但投資率也連3年走揚，今年升至23.44%，為10年以來高點。

主計總處官員指出，美中貿易戰、新冠肺炎疫情爆發後，政府加大政策誘因、祭出投資台灣3大方案，台商回流力道強勁，民間投資轉趨活絡，這也是台灣經濟在外在環境動盪時，能夠逆勢走揚的關鍵。

中央銀行總裁楊金龍曾說過，過去企業投資不振拉低投資率，也使超額儲蓄率攀升，而台商回台投資的實質意義是可以降低超額儲蓄及經常帳順差，使得國內經濟發展更趨平衡。

儘管今年超額儲蓄率12.35%，仍較去年增加0.76個百分點，主計總處官員指出，當中有疫情導致儲蓄增加的短期因素，若後續投資動能延續，便能引導閒置資金轉往實體經濟，不只撐起民間投資，未來也將轉化為生產、出口動能，讓經濟體質更強健。