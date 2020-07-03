央行阻升 新台幣3日二度豬羊變色

台股上攻力道強，「萬二」在望，外資持續匯入搶這波行情，激勵新台幣3日開盤後還是一舉衝破29.5元關卡，央行出重手阻升下，又見中午及尾盤二度豬羊變色，由升轉貶，終場收在29.609元兌1美元，貶值2.3分，但本周累計還是升值0.1％或3.1分，已是連續五周升勢，在主要亞幣中仍居強勢地位。

匯銀主管表示，台股連三紅，續向12,000點大關挺進，挑戰農曆年前的前波高點，主要是資金行情支撐，尤其外資經過先前失算的教訓，這次積極匯入加碼台股，激勵新台幣升勢強勁。觀察6月底以來，新台幣在開盤後就一舉升破29.5元關卡，但老大（央行）不能任由升勢又快又急，照例出手進場調節，硬是力守29.6元防線，也助出口商上半年作帳一臂之力。

進入7月之後，2日感覺老大（央行）好像要放手了，但3日馬上再出重手。匯銀主管指出，「可能是要警告熱錢，別想來混水摸魚」，現在進入月初及下半年，出口商作帳需求退場，其實老大沒必要再硬撐防線，但接下來進入第三季台股現金股利發放高峰期，萬一沒有如總裁楊金龍第二季理事會後預期的外資將匯出股利，甚至有熱錢「來者不善」，逆勢進來炒匯，新台幣恐怕將失控狂飆。