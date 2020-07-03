連槓41期 威力彩頭獎上看13億

連槓41期的威力彩，已史上第三長連槓，7月6日預估3.5億元，頭獎上看13億元，為今年最高的頭獎！

連槓期數高達41期的威力彩，6日頭獎上看13億元，依據台灣彩券統計，威力彩從97年1月22日威力彩上市起，最長連槓期數為107年11月5日連槓47期開出的威力彩頭獎16.5億元。史上最長的連槓次數連槓47期，該期頭獎出現在107年11月5日，頭獎金額是16.51億元，一注獨得；第二長連槓出現在108年8月，因此，此次為第三長的連槓，因此，依照過去的歷史經驗推估，頭獎得主應快現身！

據台灣彩券統計，威力彩自97年1月上市至今，頭獎總獎金累積超過10億元後才開出情形共發生過19次，相當於平均每八個月才會累積一次破10億元的高額頭獎，民眾若錯過這次機會，下次威力彩頭獎要衝破10億元，恐怕至少還要再等八個月。這19次累積超過10億元的頭獎，共創造出25名幸運兒，其中有16位抱走超過10億元的頭獎獎金！

台灣彩券表示，此次威力彩是繼去（108）年8月12日開出20.5億元頭獎以來，暌違十個月後首度出現超過10億元的高額頭獎。因此，下次威力彩頭獎金額超過10億元，預估會在十個月之後。

大樂透端午「100組100萬元」加碼活動，即將於7月10日落幕，另外，每五分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果也持續加碼中，該加碼活動只到7月10日止。

在7月15日發放的振興券也可以買彩券，在行政院振興三倍券發放前，台灣彩券已超前部署，近日再推「幸運開獎機」、「幸運777」二種刮刮樂，希望民眾買了也可以超「值」部署，讓民眾有機會直接振興荷包一萬倍。「幸運開獎機」每張售價新台幣200元，頭獎200萬元共有三個，總中獎率30.03％；至於「幸運777」每張售價100元，頭獎70萬元共有四個，總獎項超過107萬個，總中獎率30.06％。兩款新品總獎項超過229萬個、總獎金逾7億元。