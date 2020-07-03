瘋搶三倍券信用卡優惠 銀行申請量暴增10倍

振興三倍券7月1日開放預購及綁定，民眾回響熱烈，部分銀行更出現官網當機、電話被打爆情況。星展銀行因祭出最高1888元回饋，單日受理新卡申請進件量更較平時平均數量增加10倍。

星展銀行響應政府振興方案，加碼推出最高享1888元優惠活動，回饋幅度高居各家之冠，7月1日振興券開放綁定首日，電話客服中心詢問電話量成長至平日的6倍，單日受理新卡申請進件量也暴增。

由於星展銀行綁定振興三倍券的回饋採疊加計算，若想拿到最高1888元回饋，須符合新戶申辦（1088元）、信用卡分期零利率消費（300元）、指定通路消費（500元）等條件，其中信用卡分期零利率消費的回饋限額8600名。

星展銀行消費金融處信用卡暨無擔保貸款部執行董事林群凱指出，許多民眾擔心搶不到名額、沒有回饋可享，其實新戶申辦星展信用卡便有1088元的回饋基本盤，沒有名額限制，只要在7月31日前完成信用卡申請進件程序，並於核卡後以指定方式刷卡消費，便可拿到1088元回饋。

至於信用卡分期零利率條件，星展銀行表示，有名額限制，但目前尚未額滿。

元大銀行鑽金卡只要綁定振興三倍券，不論新舊戶都有機會拿到最高回饋150元，不過因有2萬名限量名額，7月1日首日開放綁定後，一早便湧入卡友詢問電話，至今已有1.7萬名卡友登錄綁定。

玉山銀行振興三倍券新戶加碼優惠是採限定特定卡別且線上申辦才可享有，玉山銀表示，在事前準備工作提升網路頻寬下，線上申辦及數位綁定狀況大致良好，不過7月1日起，確實有許多顧客打電話詢問相關優惠事宜。

瑞興銀行今天端出方案，為鼓勵民眾多利用數位金融服務，推出數位帳戶連結悠遊卡與街口二大支付功能，不僅能小額支付，也能用來綁定、領取三倍券。今年12月31日前到瑞興銀行官網成功開立數位帳戶，不只可享為期一年的優惠活儲利率，也有機會獲得悠遊回饋金最高800元。

瑞興銀行表示，以持有瑞興悠遊金融卡參加悠遊卡公司的振興券優惠為例，在7月15日到年底期間，愈早消費達成領取2000元資格者，也有機會獲得悠遊卡公司提供最高300元加碼。