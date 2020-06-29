振興券選一銀卡 神回饋35.3％

響應政府振興三倍券專案，第一銀行主動推出「選定一銀信用卡加碼送300元刷卡金」及「振興趣」二項加碼活動，「振興趣」專案包括「百貨趣」、「戶外趣」、「美食趣」、「美妝趣」、「量販趣」、「家電趣」、「加油趣」與「電信趣」八大類優惠好康，最高享35.3％神回饋。

「百貨趣」，適逢各大百貨年中慶期間，持卡至遠東百貨、京站時尚廣場、誠品生活、大葉高島屋與義大世界等16大百貨消費，其中，以京站年中慶為例，於指定期間內消費滿3,000元，限量送700元，最高享23.3％回饋；另加計振興券10％回饋與iLEO信用卡綁定指定行動支付再享2％回饋，等於最高回饋35.3％，讓民眾血拚拿好康，超級划算。

「戶外趣」，8月底前，舉凡國內各大飯店住房、購買旅行社行程（如可樂、雄獅、易遊網、東南等），筆筆享10％現金回饋；另加計振興券10％回饋與宜蘭認同卡優惠，最高享27％回饋。

「美食趣」，12月底前透過第e信用卡、iLEO APP定位搜尋全台逾千家餐廳優惠，快速找到最近優惠餐廳，特別推薦熱門餐廳如聚北海道昆布鍋、銀座杏子日式豬排、大河屋燒肉丼、京都勝牛等，享消費滿1,200元現折200元優惠。

「美妝趣」，12月底前至屈臣氏消費滿888元贈100元刷卡金，另加計振興券10％回饋與iLEO信用卡行動支付再享4％回饋，合計最高享25.3％，讓卡友夏日保持好氣色。

「量販趣」，週六全聯買菜日，「一銀信用卡」／「PX Pay綁一銀信用卡」單筆消費滿1,000元以上，皆贈全聯福利點數500點，相當於5％回饋率。另加計振興券10％回饋與使用PX Pay綁定iLEO信用卡再加碼2％回饋，等於享17％回饋，讓民眾居家外出都能聰明拿好康。

除上述優惠外，12月底前新戶透過網路申辦信用卡搭配振興券刷卡金回饋，至多可獲800元與24吋及20吋行李箱兩件組。聰明辦卡與用卡，全民一起振興經濟，一銀卡多重優惠。