民營銀攻土建融 元大、京城績昂

除了大型行庫集體進軍土建融市場之外，民營銀行也加入行列，其中元大金旗下的元大銀，今年以來土建融業務的成長動能相當顯著，去年底以來成長快二成，若和去年同期相較，年增率更上看三成。

根據元大銀內部統計，截至今年5月底止，土建融放款餘額為595億元，去年土建融放款餘額501億元，上半年成長快100億，而去年5月底餘額為469億元，和去年同期相較，年增率達27％。

據元大銀內部對土建融業務所拍定對策，主要鎖定北市精華區的優質案源，爭取擔保品坐落地段佳，且利率好的個案，包括元大銀在這個月成功拿下六福客棧重建案超過50億的土建融專案融資，不僅在多家大型銀行競標群中脫穎而出，亦為近期相當成功的代表作，而元大銀今年上半年的土建融業務顯著成長，反映出元大銀策略執行告捷。

除元大銀，京城銀的土建融業務成長也相當顯著。京城銀董事長戴誠志在今年股東會即公開表達過對後續不動產市場看好，對自住型剛性需求支撐房市樂見其成。而京城銀土建融放款餘額為185億，和去年6月底的148億相較，年增25％。

金融圈人士指出，在這波疫情裡，土建融相對較未受衝擊，甚至「越來越好」的業務，且對其後的「分戶房貸」，也將發揮帶動的效果，因此不僅公股銀行競拚，民營銀行也不落人後，而從各銀行的放款利差變化，亦可看出土建融業務所發揮的「護利」效果。