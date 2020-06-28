中信「家‧如常」品牌形象影片 再現台灣堅毅精神

全球今年面臨前所未有的衝擊，新冠肺炎病毒改變熟悉的生活模式，但台灣亮眼的防疫表現，激發出台灣人塵封已久的團結與自信。中國信託除了響應政府防疫紓困，28日在各大電視台及社群平台推出「家‧如常」品牌形象影片，並獲得加拿大眾議院議員Michael Cooper及日本副首相麻生太郎等國際友人授權，引述他們肯定台灣防疫的談話，同時記錄台灣民眾在日常生活中對抗疫情的樣貌，傳達「家在一起，就有希望」的感動。

中國信託「家‧如常」品牌形象影片以尋常的一日為起點，在台灣的學生依舊能正常上學、肚子餓了依然能上餐館，對照國外各國受疫情影響不再尋常的生活，彰顯全民齊心防疫，使日常生活更加珍貴，而這樣堅毅不拔精神，源自於台灣過去幾十年早已習慣獨自卻堅強地面對國際困境，影片以今昔交錯方式，重現當年退出聯合國、與美國斷交及對抗SARS等重大歷史衝擊。

影片重新回顧珍貴的歷史新聞畫面，更搭景重現1970年代台灣民眾生活實境，帶領觀眾回到過去的記憶，呈現50年來台灣屢遭國際社會漠視，卻仍善盡地球公民責任，與世界如同一家人的情感。

這段時間台灣防疫成效多次被國際友人提及，中國信託特別聯繫加拿大眾議院議員Michael Cooper及日本副首相麻生太郎等國際友人，獲得授權引述他們談話以表達對台灣的肯定，配合中國信託「家‧如常」品牌形象影片完整呈現，Home Run Taiwan臉書粉絲團也鼓勵網友留言，寫下防疫期間的心情故事。

中國信託自2016年迎接集團50周年以來，延續We are family的品牌精神，持續挖掘「家」的元素，重塑「家人」的定義，先後拍攝多支感人影片，新推出的中國信託「家‧如常」品牌形象影片，再次擴大「家人」的意涵，讓Taiwan Can Help延伸至世界各個角落。