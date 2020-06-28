行庫獲利目標 7月全面下修

避免新冠肺炎疫情衝擊員工獎金等福利，據指出，財政部日前已作出二大裁示，九大公股行庫只要符合勞資達成共識、董事會通過兩道程序，將可調降原本在去年已訂定的獲利目標，對此九大公股行庫已準備在7月同步全面調降獲利目標，今年九大公股行庫員工可望免於年終獎金「腰斬」的命運，根據各大行庫目前的規劃，獲利目標調降大部分會在兩至三成間。

至於台銀、土銀兩大國營銀行，由於預算已先經立法院通過，財部官員表示，將再向立院溝通其他補救的方式，據了解，應會在協商時，以「不利因素」把疫情衝擊的部分加回來因應，目前台銀衰退約兩成，土銀則是全體行庫衰退最少，僅不到5％，據了解主要和土銀以不動產放款為主力，而土建融業務相對在新冠疫情受創有關。

財政部官員指出，由於獲利目標是在去年訂定，當時還沒有疫情，而在疫情開始之後，央行降息1碼，以及房貸等消金業務另外再額外降息1碼，使向來放款業務佔業務比重至少超過七成，甚至九成以上的大型行庫衝擊甚大。

另外，海外投資也有相當的評價損失，另外還包括各大行庫對新冠疫情相關紓困諸如調降利率、展延本息支付等投入，以及新台幣匯率升值影響海外分行獲利匯回水準，以及財富管理手續費縮水等因素，業務衰退已在所難免，先前就已向各大行庫了解獲利縮水狀況，衰退幅度落差不小，約在一至五成間。

官員表示，行庫員工的績效獎金水準，直接連結獲利目標達成與否，而員工的績效獎金也是行庫員工薪資結構中相當重要的一部分，先前各大行庫的工會已對此向財政部爭取維護員工權益及福利，為避免員工福利受到太大的衝擊，加上各大行庫的員工都很盡心積極投入紓困，因此才開善門，只要符合上述的兩大原則，即可調降獲利目標。

行庫年終獎金結構，每年都有二種「基本盤」，一是兩個月固定獎金，另一則是與能否達成獲利目標直接相關2.6個月的績效獎金，行庫主管指出，若調降獲利目標，公股行庫員工獎金雖能避免「腰斬」命運，但其後約0.2～0.5％甚至更高的「超盈餘獎金」仍難達成。

此外，行庫的獎金結構裡，有的還包括平均水準約在2.5個月的「員工酬勞」（員工紅利），例如，一銀去年合計這些，員工年度獎金平均約7.3個月今年恐怕都難以有往年的水準。