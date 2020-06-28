疫後金融業徵才 存三挑戰

「十年來的如常工作，在十星期內全都變樣了」，澳盛銀行集團技術長弗洛里安（Gerard Florian）一句話道盡新冠肺炎疫情帶給金融業、尤其是銀行業最大的衝擊。全球企管顧問業麥肯錫、波士頓（BCG）、IBM都密集提醒，疫情大流行迫使人們採用新的工作方式，組織必須重新構想員工的工作模式和辦公室空間，為防疫而在家工作（WFH）的實景演練，大膽地證實「實體上班」的可被替代性。

麥肯錫分析，疫情改變跨國企業的過往運作，目前形成四種新工作模式：完全遠程、混合遠端、辦公室為主加遠端其次、現場實境（不適合進行遠程工作）。

對於金融業來說，波士頓顧問（BCG）指出，人才和IT技能在疫情期間完全整合，大數據使用和數位金流成為主軸，企業在疫後的徵才需求將完全不同。

IBM全球企業諮詢服務事業群總經理吳建宏分析，台灣金融業正面臨三大人才挑戰，一是不熟悉數位人才的徵才方式與實際運用；二是銀行IT核心系統老舊，單是程式編寫不是用現在的開放式，難以讓新世代IT人才留下；第三是銀行業管理階層對數位化反應不夠敏捷，人才容易被科技業、傳產業搶走。

吳建宏說，這些挑戰不是一朝一夕能克服，甚至國外機構可以在IT完善下，把台灣人才從雲端釣走，才是更大、更難的挑戰。

新加坡星展銀新加坡總部近日率先祭出徵才令，包括1千名新徵員、有經驗的業務專員，加上實習生，一共開出2,400個缺額。星展台灣總經理林鑫川表示，疫情期間新加坡三大銀行已完全熟悉員工在家工作運作模式，及至目前還有八成員工在家上班，此次徵才雖然是為了新加坡的需求，實際上也歡迎台灣人才投件應徵，因為能接受未來直接在台灣，遠端為新加坡工作。