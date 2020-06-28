閒錢氾濫 6月未到期存單 再破8兆大關

台灣錢淹腳目，針對市場資金氾濫成災，央行大幅加發定存單回收閒錢，自6月19日以來，存單未到期餘額都維持8兆元以上的歷史高峰，央行也因考量游資過多，第二季未再進一步降息。

銀行資金調度主管表示，央行3月跟進全球降息救市風潮，調低政策利率1碼（0.25個百分點），營造極度寬鬆環境，但市場資金原已過剩，也更進一步氾濫，只好「一手放錢、一手收錢」，增發定存單提供閒錢去化管道，未到期定存單餘額持續增加，5月初正式衝破8兆元大關至8.02兆元。

根據央行統計，4月累計增發定存單高達3,932.60億元。銀行資金調度主管指出，可能一下子收太多錢，5月進入報稅季後小幅減發470.9億元定存單放錢因應。進入6月之後，報稅資金需求並未全面啟動，市場資金無處去，至22日累計再增發1,680.7億元，未到期餘額也二度突破8兆元大關。

一直到端午連假前，短期資金需求大量進場。銀行資金調度主管說明，24日金融業隔夜拆款利率因此一下子衝高至0.101％、創逾三個月新高，央行啟動減發定存單放錢因應，23日減發346.7億元，24日再減發206.7億元，合計已逾550億元，發揮彈性調節的功能，滿足短期資金的需求。

銀行資金調度主管預期，因報稅期限接近尾聲，一向集中在最後幾天報稅大量將出籠，央行短期將延續減發定存單放錢調節，而且接下來又進入第三季的台股現金股利發放的高峰期，短期資金需求延續下，未到期定存單可能落回8兆元以下。

根據央行統計，未到期定存單餘額，長期以來都是呈現增加的趨勢，餘額在2014年7月衝破7兆元大關後，從未再回落至6兆元的水準，市場資金過剩結構不變，但政策利率連14季不動至去年底，餘額增加速度也趨緩，平均約在7.5兆元上下徘徊。這次因疫情衝擊降息，央行倒更多錢到市場，未到期餘額一舉衝破8兆元大關未來不排除成為常態。