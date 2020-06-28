波士頓顧問：亞洲財富三年內取代西歐地位

全球金融市場每十年就有一場災難，2009年的金融海嘯、2020年的新冠疫情股，波士頓顧問公司（BCG）董事總經理、全球資深合夥人鄧俊豪表示，雖然如此，這20年來全球個人財富幾乎增加了兩倍，亞洲地區等成長型市場的成長力道驚人，即將超越歐美地區等成熟巿場，估計扣除日本的亞洲巿場，財富在未來五年內將以每年5.1％至7.4％的速度增加，屆及2022年將取代西歐地區成為全球第二富裕地區。

BCG統計20年來全球及各地區的個人財富，亞洲地區個人財富成長近七倍，遠快過於全球個人財富增加的兩倍。亞洲地區（日本除外）的個人財富及至2019年已成長到42.1兆美元，其中包括現金及存款、債券、股票和基金、人壽保險和退休金和其他資產類別。

鄧俊豪指出，這20年來市場經歷過多重危機，包括網絡泡末、次貸危機和金融海嘯等，全球財富仍然可以強勁成長，主因是部份地區擁有自己的成長強項，而成長型巿場的快速躍起，包括大批成功創業家創造了財富，拉近了與成熟巿場的差距。

從客群分析，BCG預測「超級富翁」們的高淨值人士、超高淨值人士，仍將是北美增長最快的客群，而富裕階層將成為亞洲、西歐和中東地區增長最快的客群。在亞洲，富裕人士的財富將從現在的5.7兆美元，及至2024年增至6.5兆美元。

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