信保個人貸款占比 登20％新高

中小企業信用保證基金（信保基金）最新公布的5月保證績效，承保融資金額的行業占比，在20個行業別中，前二大仍是批發及零售業、製造業，長期以來居第三名的營造業降至第四，由「個人貸款及其它」取代成為第三名，主要因勞工10萬元紓困方案啟動的結果，占比飆升至20.05％的新高紀錄。

根據信保基金統計，融資金額各行業別占比，最多的批發及零售業從4月46.28％降至5月35.53％，其次製造業由4月32.65％降至5月23.83％，第三名的個人貸款及其它20.05％，長期以來占比通常都低於0.01％，主要是5月勞工10萬元紓困方案的效應，第四名的營造業7.75％，但預料6月將回復過去的占比分布。

進一步觀察批發及零售業的17個次行業別中，以機械器具批發業為最大宗、占比7.04％，其次建材批發業占6.29％，第三大是食品／飲料及菸草製品批發業占比4.01％。製造業的27個次行業別中，占比最大是金屬製品製造業的5.86％，其次是機械設備製造業的2.80％，第三是塑膠製品製造業1.92％。

信保基金統計並顯示，受到疫情衝擊最嚴重的住宿及餐飲業，繼4月占比從一向低於1.0％大增逾二倍至2.28％，5月仍延續趨勢，占比再倍增到4.56％。主要還是受到境管衍生的效應，各國來台旅客、商務紛紛中斷，國人也大多減少外出，使得國內旅遊遽降，造成住宿及餐飲業首當其衝。

但6月國內初步解封後，各主要觀光區商機重現，尤其端午連續假期正展開中，各觀光地區飽店訂房幾乎全滿，國內觀光人潮湧現，疫情對住宿及餐飲業的衝擊，可望獲得明顯改善，信保融資金融占比本月有機會反轉下滑。