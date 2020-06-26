挺紓困 5月信保融資攀峰

政府全面啟動肺炎疫情紓困，根據中小企業信用保證基金（信保基金）最新公布的5月保證績效，協助取得融資金額暴衝1,958.07億元的單月新高，累計前五個月為6,176.73億元，較去年同期的5,181.90億元，年增994.83億元，年增率19.2％。

因應新冠肺炎疫情衝擊，各部會4月全面啟動對中小企業紓困方案，並且透過信保基金提供保證，刺激銀行配合承作的意願。但由於必要的核貸作業時程，因此當月信保基金融資金融尚未完全反應，僅增加至1,174.28億元，年增134.14億元。5月企業融資擴大反應，更加上個人紓困貸款，最新公布的當月融資金融，暴衝至近二千億元，為單月新高紀錄，前五個月年增幅度也高達近二成。

觀察2019年信保基金配合政府政策，全力相挺中小企業加碼投資台灣，全年協助中小企業取得1.31兆融資、創下四年來最高紀錄，其中除2月因農曆年長假的效應，營業天數較少，當月融資金額744.68億元外，其他11個月都維持千億元以上的高水準。

接著進入2020年，雖然農曆年長假提早在1月報到，融資金融仍維持破千億元的水準，顯示中小企業延續前一年加碼投資台灣的意願不變。但農曆年長假期間，突然肺炎疫情大爆發，信保基金統計的2月融資金額大降至千億元之下的894.76億元，終結連續11個月千億元以上紀錄，更在疫情全球擴散下，全面停工封鎖效應，直接衝擊企業信心。

經歷最嚴峻的3月，新冠肺炎疫情在全球擴大肆虐，政府全面啟動各項疫情紓困方案，當月融資金額增加至1,132.4億元，4月也維持差不多的水位，5月紓困完全反應，信保融資金額大增至近二千億元之譜。

根據全球主要機構陸續發布的預測，由於這次疫情對全球經濟衝擊重大，紛紛下修全年經濟成長估值，甚至轉為衰退，台灣也不例外，全球總動員啟動史上最大規模的貨幣寬鬆及財政政策救經濟，台灣央行也降息1碼（0.25個百分點），重貼現率來到1.125％的史上新低，更透過信保基金，全面展開紓困融資，預估6月融資金額仍將延續高水位。