前五月信用卡 新發逾280萬張

前五大信用卡發卡行主導市場，今年前五月國內信用卡新發卡張數達280.4萬張，僅比去年同期少了7萬張左右，減幅約2.5％，國泰世華銀、中信銀、玉山銀、台新銀及台北富邦銀等五大發卡行前五月新發的信用卡合計即逾166萬張，等於近六成的新發信用卡都來自五大銀行。

新冠肺炎疫情衝擊消費市場，因為海外旅行3月之後幾乎停止，觀光、航空及海外購物的刷卡金額大量減少，造成前五月刷卡金額1.14兆元，比去年同期衰退10％以上，是11年來首度衰退。但主要發卡銀行並未停下發卡腳步，只要是針對網路購物、大賣場等提供高回饋率的信用卡，今年都還是熱門申辦卡。

前五月「發卡王」是玉山銀行共新發逾40萬張卡，比去年同期還多發2.6萬張，拿下前五月發卡量第一大，玉山銀行的總流通卡量亦已上升到609萬張，比去年同期增加約97萬張，是成長最多的發卡行，業界人士表示，玉山銀主要是靠Pi卡、Only卡、UBear卡等三大神卡，吸引不少消費者辦卡，也讓玉山銀前五月累計刷卡量近1,768億元，躍升市場第二。

前五月第二大發卡量的銀行則是台北富邦銀共新發36.88萬張卡，比去年同期多近8.7萬張，其主打高回饋率的J卡，推升北富銀5月底流通卡數近355.7萬張，比去年同期增逾85萬張，是同期增加量第二大，北富銀信用卡前五月累計刷卡量有1,082億元，排名市場第五大。

至於前五月發卡量第三大是中信銀31.89萬張，中信銀總流通卡數也在5月突破700萬張，仍是市場第一大發卡行，中信銀近年開始省思信用卡高回饋率或零手續費等政策，集中火力在有貢獻的客戶，如提供刷卡繳稅最高0.3％無上限回饋，一般推估今年是6月刷卡繳稅，中信銀的刷卡金額應會拿下6月單月冠軍。

國泰世華銀靠著幾張特殊通路卡，如Costco卡、亞洲萬里通、SOGO卡等，保持穩定的發卡量，今年前五月新發卡30.62萬張，排名市場第四，且總流通卡數近690.6萬張、排名市場第二，累計前五月刷卡量1,907億元則是金額冠軍。

台新銀行前五月發卡26.61萬張，排名市場第五，但每月發卡較不如去年同期一個月的動輒10萬張以上，主要還是回饋率問題，台新銀5月流通卡數548萬張，保持市場第四，前五月刷卡金額1,276億元，也是市場第四大。