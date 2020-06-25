三倍券綁信用卡外銀較大方？金融圈揭原因

振興三倍券即將上路，部分眼尖民眾發現，外銀加碼方案明顯較大方；金融圈人士分析，業者宣傳、行銷都要砸大錢，如今政府大張旗鼓端出三倍券方案，正好提供外銀「在地化」的絕佳施力點。

據經濟部彙整以及各家業者提供資訊，目前搭配振興方案的信用卡優惠，以星展銀行最大方，最高回饋新台幣1888元，拿下冠軍；渣打銀行最高回饋達1500元、奪得第二名；滙豐銀行最優也有1300元。

金融圈人士分析，相較於其他外銀全球布局，星展銀行更為強調亞洲市場，加上星展銀作風較年輕、有彈性，這次星展銀把握振興時機，推出方案冠居同業，「其實不太意外」。

一位銀行主管指出，外銀想要深耕台灣市場、拓展業務能量，「在地化」是關鍵；平常公司宣傳、行銷都要花大錢，如今政府已經先將振興三倍券的知名度打出來，業者若能提供足夠誘因吸引消費者，搭上三倍券順風車，在地化、搶市占便一舉兩得。

值得一提的是，這次公股銀行響應政策力道也不小，彰化銀行、兆豐銀行最高回饋都達1300元，並推出台灣Pay與信用卡綁定相關回饋。

彰銀副總經理陳斌表示，彰銀這次提出的方案相當大方，主要有3大原因，一是支持政府政策，二是推廣行動支付，第三，公股銀行一向存在客戶年齡層偏高的情形，希望藉由這次活動，拓展年輕族群市場。

陳斌也樂觀期待經濟回溫，他指出，端午連假來臨，振興三倍券即將上路，加上國人還不能出國，可望轉為國內消費、旅遊，預期下半年內需會很熱鬧。

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