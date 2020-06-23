彰銀爭議 金管會：常董不必是自然人董事

金融法規金管會說了算。銀行局主秘童政彰23日代表解釋法規，強調銀行若設常務董事，其中必須有二人或三人以上是「專業董事」，但不必須是「自然人董事」，自然人董事僅規範一般董事，沒有規範常董。

彰化銀行19日股東會後，選出三席常董，二席是法人代表的專業董事，及一席法令要求的獨立董事，台新金控立即質疑彰銀常董人選違反金管會規定，三席應都是專業董事且是自然人董事，金管會主委黃天牧23日強調，金管會政策是一脈相承的，前金管會主委顧立雄對自然人董事的改革，仍是現有的政策方向，銀行局將公開對外界釋疑，至於彰銀與台新金各執一詞，黃天牧只回應，台新金事前並未向金管會諮詢法規適用。

黃天牧強調，在彰銀常董爆出爭議的同天，金管會其實就已經去了解這個問題，並了解當時法規訂定的立場，所以金管會「就有一些看法」，在23日公開記者會上說明。

童政彰解釋這次引發台新金、彰銀、學者與律師各自解讀的「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第九條，強調條文分第一項、第二項及第三項，第一項與第二項是要求不同規模的銀行，應具備一定席次的專業董事，一般銀行董事席次五人以內要有二人是專業董事，每增四席，要加一位專業董事，若設常務董事，則要有二位常董以上是專業董事。

第二項是資產上兆的銀行，每五席董事要有三位專業董事，每增三席要加一席專業董事，若設常董者，則要有三位常董以上是專業董事。

第三項規定銀行董事中，符合專業董事，且要以自然人當選，人數要符合前二項規定，若董事超過13人，以5位自然人董事為上限，童政彰解釋，就是第一項及第二項要求的專業董事門檻，只有「自然人董事」才算進去，若是法人代表的專業董事，則不計入。

但銀行局23日列出的立法理由明白寫著「銀行專業董事，應以自然人名義當選」，循序漸進先以最高五席自然人為限；這樣會讓外界解讀上兆元銀行必須有三位常董以上是專業董事，且應以自然人當選，童政彰則解釋，自然人董事的條文是第三項，沒有規範到常董，常董只要是專業董事，不必然是自然人董事長。

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