標普銀行業國家風險評估 台灣中間偏優

標普全球評級今（23）日公布年度的「銀行業國家風險評估：台灣」報告，也就是決定台灣銀行業在國際市場面對風險情況下的比較地位，標普全球團隊根據內部設計的銀行業國家風險評估（Banking Industry Country Risk Assessment；簡稱BICRA）模型方法，完成對台灣銀行業的檢視。

標普指出，台灣的BICRA分組結果在第「4」組，在最高的第1組、和最低的第10組，台灣屬於中間偏優的一組，對僅在台灣營運的銀行業者而言，目前的基準為標普全球評級等級「bbb」。

標普全球評級的銀行評等準則，運用BICRA報告中的經濟風險（economic risk）與產業風險（industry risk）評分，來決定一家銀行的基準（anchor），而這個基準將是授予發行體信用評等（issuer credit rating；簡稱ICR）的起始點。

標普全球評級認為，台灣的經濟風險趨勢仍屬穩定。新冠疫情大流行將會對台灣開放式的經濟造成影響，銀行業者的資產品質將在今年轉弱，不過，由於台灣銀行業者擁有雄厚的資本緩衝空間與允當的授信審核標準，前述資產品質轉弱的程度應在台灣銀行業者可管理的範圍內。

標普全球評級亦認為，台灣的產業風險趨勢亦屬穩定。銀行獲利在可預見的未來可能會維持偏低，部分係因為國內銀行業市場較為零散，預期疫情將為銀行獲利帶來衝擊，但應不致造成資本衝擊。

此外，標普肯定台灣在充滿活力且具創業精神的民間部門支持下，所呈現出的經濟穩定成長情況，使在此一環境領域中營運的台灣銀行業者受惠。而且銀行體系資金來源，亦因穩定的核心客戶存款比例高而獲得支撐；同時，強健的家計單位財務資產部位也減緩了民間部門負債水準偏高所帶來的風險。