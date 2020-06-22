彰銀 強打數位振興三倍券

彰化銀行積極響應經濟部振興方案，結合「數位振興三倍券」趁勢推出台灣Pay及信用卡加碼回饋活動盼刺激消費活絡經濟，共同協助受疫情影響店家及產業復甦，促進商業發展。

順應數位化無現金交易趨勢，彰銀以「台灣Pay行動支付」及「信用卡」加入「數位振興三倍券」支付工具，透過程式串接經濟部平台，自7月1日起，客戶即可於彰銀網站登錄，擇一綁定「台灣Pay行動支付」或「信用卡」，除可累積三倍券消費金額，滿3千元領回2千元，領回形式還可彈性選擇存入金融卡／信用卡帳戶、ATM領現或愛心捐贈等多元方式。

彰銀表示，習慣使用行動支付的客戶，可登錄綁定「台灣Pay行動支付」，透過彰銀行動網App或台灣行動支付App，連結彰銀存款帳戶或信用卡併計消費金額。彰銀特別針對台灣Pay行動支付的存款戶及卡友，限量推滿額3千元加碼回饋300元、新戶首刷禮100元、早鳥加碼300元，合計回饋金700元，加上特店20％折扣回饋，總回饋金達1,300元，還可參加台灣Pay抽獎。

針對信用卡卡友，彰銀祭出數位三倍券加碼優惠。卡友可於活動網頁登錄綁定「信用卡」，消費滿額可獲得限量加碼刷卡金200元，新戶首刷再送500元刷卡金。彰銀鼓勵國旅消費，針對旅遊再加碼分期3、6期零利率優惠，及My樂現金回饋卡旅遊最高600元回饋，合計信用卡加碼回饋高達1,300元。