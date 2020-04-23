紓困特別預算兩千億 估貢獻經濟成長0.9%

行政院會今天通過追加新冠肺炎特別預算新台幣1500億元，整體特別預算達2100億元。主計長朱澤民說，紓困措施使經濟成長約0.9個百分點，今年經濟成率預估為1.3%到1.8%之間。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，行政院會上午通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案」，追加特別預算1500億元，全數舉債支應，加上原本的600億元，共計2100億元，將送立法院審議；行政院長蘇貞昌明天將赴立法院報告並備質詢。

朱澤民出席行政院院會後記者會時表示，這2100億中，防治經費361億，占17.2%；振興經費172億，占8.2%；其餘1567億是紓困經費，占74.6%，用於照顧弱勢與就業。

朱澤民指出，如果沒有新冠肺炎疫情，原本預估今年的經濟成長率是2.72%，但因為疫情，使經濟成長下降1.8到2.3個百分點，如果沒有任何措施的話，經濟成長率只有0.4%到0.9%。而特別預算這2100億的措施，會使經濟成長增加0.9個百分點，所以預計今年經濟成長率大概在1.3%到1.8%之間。

根據主計總處資料，追加的1500億預算內容，包括國家通訊傳播委員會編列1.6億元，主要辦理居家隔離及檢疫者自有門號定位追蹤及各類防疫簡訊發送費用等。

內政部編列3.7億元，辦理國境入出境查驗人流管理及提供居家檢疫者服務等。

教育部編列23.5億元，主要補助運動事業及體育團體營運成本、擴充各縣市教育網路中心等骨幹網路頻寬暨設備、補助社區大學等教育產業減輕營運負擔與紓困等。

經濟部編列774.4億元，主要辦理受疫情影響製造業、商業服務業與會展產業等之薪資及營運資金補貼、企業貸款融資保證及利息補貼、刺激國內民眾消費措施、補貼受疫情影響之產業、事業或機構用戶營業用水電費等。

交通部編列131.3億元，主要辦理受疫情影響的旅行（宿）業、觀光遊樂業、計程車、遊覽車與客運業等的薪資及營運資金補貼、擴大補貼航空業及機場業者之降落費、土地房屋使用費、權利金及貸款利息等。

農業委員會編列19.8億元，辦理農漁畜業者紓困利息補貼、農漁畜產品海外市場拓銷與分散市場、補助受疫情影響農漁業之薪資、營運資金、生產資材及運銷等。

衛生福利部編列198.3億元，主要為發給醫療（事）機構與相關人員獎勵及津貼、接受隔離、檢疫者及其請假照顧之家屬防疫補償金、徵用及採購防疫物資、加發關懷弱勢生活補助、辦理病患隔離收治、集中檢疫場所維運及增設等。

文化部編列32.2億元，主要辦理藝文艱困事業的員工薪資及營運資金補貼措施、各類型藝文事業及自然人減輕營運衝擊補助方案等。

財政部編列5億元，主要辦理公益彩券經銷商營運紓困措施。

勞動部編列310.2億元，主要辦理勞工紓困貸款利息補貼與受疫情影響的自營作業者，及無一定雇主的勞工生活補貼等。

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