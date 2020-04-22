兆豐銀超快 小額營業人紓困進件已逾500戶

兆豐銀拚小額營業人紓困效率驚人，不僅短短2天內全體108家分行就有超過500戶進件，且在條件上，兆豐銀亦首開行庫先例，鑑於店主可能一年期滿之後無法還本，因此特別將期限從1年放大至3年，預料也將帶動其他公股銀行跟進。

目前很多公股行庫的借款期限只有一年，但兆豐銀行此次將專案期間延至最長3年，因此，如果借款的小型商號受疫情衝擊太大，無法一年到期就還本，也可以選擇等到疫情稍緩和，第二年以後再開始還本，依現行利率計算第二年利率則是介於2％~2.5％之間，條件相當優惠。

兆豐銀的分行據點為八大行庫最少，但此次拚小額營業人紓困，短短2天內全體僅108家分行就有超過500進件量，也展現強大的動員力；據了解，甚至有兩家鄰近分行竟然拜訪到同一位客戶，且在訪客過程中，甚至還有行員在小店家等到晚上10點店老闆返回店中才開始面談，半夜收件趕辦核貸。

由於兆豐銀向來以匯銀或大型企金為主，這類小額營業人客戶不多，對此，兆豐金董事長張兆順則在20日宣布啟動「小規模營業人敦親睦鄰專案」，由兆豐銀108家分行主動出擊找客戶，且僅僅2天內，就有超過500戶進件，等於光是一家分行就有進件5戶。

對此兆豐銀也力拚撥款時效，收件3天內就能核貸，目前兆豐銀收件的小店主，已包括水電行、眼鏡行、玻璃行及寵物美容店等行業，類型相當多元，只要具備有具有稅籍登記且為免開統一發票的攤商店家，有信保基金十足保證，每戶最多可申貸 50 萬元、利率只要 1％，第一年只要支付5,000元的利息，相當於每個月只要付417元，就可以渡過暫時的難關。

海外據點眾多的兆豐銀，現在海外分行也主動了解客戶的狀況提供所需紓困方案且加速從寬辦理各項紓困案件，兆豐也引述最新統計指出，合計政府紓困專案加上自辦紓困專案，兆豐所受理的總申請金額已經高達300億。