民營銀行紓困不積極？永豐銀總座表示納悶

新冠肺炎疫情發燒，國銀忙紓困，但民營銀行卻被批辦理紓困案跟公股比起來「不積極」，永豐銀行總經理莊銘福22日接受媒體訪問時指出，「我們不是不積極，每天都有聯絡客戶，但我們也納悶，申請量並不多。」

永豐銀行統籌主辦大亞集團-心忠電業股份有限公司新臺幣32億元聯貸案，22日舉辦簽訂聯合授信合約儀式，莊銘福會後接受訪問時指出，民營銀行不會不積極紓困，每天都有聯絡客戶、案量每天也都有回報金管會，但就永豐銀行來說，客戶主動來問的不多，「我也納悶申請量不多」，目前看來，個人案件會偏多，還有像遊覽車車貸案件比較多。

莊銘福分析，就永豐的客層來說，一般具有規模的企業，財務健全度還是有的，資金庫存量大約可維持三到六個月，並沒有立即危機，只是疫情若再拖下去就會再延燒。

據金管會統計到2020年4月20日，紓困申請案件已達27300件，其中，民營案件較多，有14,936件，但就金額來看，公股銀較大達2520億元，民營只有1162億元，而核准金額來看也是公股銀較大，已核准1448億元、民營僅核准674億元。

針對目前海外授信踩雷案陸續出現，莊銘福也強調現在對海外授信也加強風險檢視，「不動產、能源產業都列為高風險產業」，永豐銀目前在香港的授信比越南大，但在能源產業的曝險少，整體海外逾放比也沒有上升的跡象。

但莊銘福認為，若就景氣預估來看，未來逾放上升是必然趨勢，因為景氣不好的情況下，逾放通常會上升，像現在花旗、美銀都已提列大額呆帳準備，但目前國內還沒看到有提大額呆帳準備的必要。