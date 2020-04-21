新光金董事提名 半套打頭陣

葫蘆裡賣什麼藥？新光金控已公告「一半」董事提名名單，是由大股東新光三越、新柏股份及進賢投資以1％以上股東提名權，推出六席董事：吳東明、洪士祺、林伯翰、吳昕達、葉雲萬、蔡宏祥；至於新光金董事長吳東進等，尚未在提名名單上。



對此新光金表示，這是受理1％以上股東提名的正常程序。但對照三年前上一屆董事改選，新光金是在受理提名後公告所有董事提名名單，今年則是罕見只有公布「一半」。



新光金內部表示，今年共要選出12席一般董事與三席獨董，過去新光金法人董事之一是新勝投資，但因現在新勝投資董事長為台新金控董娘彭雪芬，為避免有違反金金分離的疑慮，今年改由新勝投資子公司新柏股分提名三席董事；至於新光三越及東興投資原本各有一席董事，今年也改由新光三越競逐兩席董事；進賢投資則維持現有一席。



對大股東先提名一半董事名單所為何來？



相關人士強調，「董事會很和諧」，先提名一半是有些財務及策略考量，本月28日新光金董事會即會產生最終董事提名名單。



今年金管會對上兆元以上金控，要求一定自然人董事席次，以新光金15席董事來看，要有六席自然人董事，且是具備金融專業資格的專業董事，除了三席獨董可計入，等於未提名的六席董事名單中要有三席是自然人專業董事，選上後不像法人董事可更換董事代表人。



也就是說，若提名即選上，則新柏股份、新光三越、進賢投資先「卡位」六席非自然人董事後，現任新光金法人董事的吳火獅文教基金會（法人代表人現為吳東進、吳敏暐）、吳東進基金會（代表人新光金副董李紀珠）、吳家錄保險文教基金會（代表人吳家錄之子吳邦聲）、匯豐投資（代表人前新壽總經理蘇啟明）、新誠投資（新光銀副董吳欣儒）的六席中就有三席要改為自然人董事。



法人董事可因策略隨時換法人代表人，但自然人董事不能撤換，但若因故辭任，席次就會空出，如果超過一定比率，就有改選的問題。