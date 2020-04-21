高評+優先金融債 啟動月配賺存債感

全球金融市場持續震盪，引發投資人不理性拋售手中股、債資產。對於退休族而言，該如何在市場波動中找到穩健的息收來源，成為關鍵大哉問。中信投信表示，台灣首二檔月配息債券ETF：中信高評級公司債（00772B）及中信優先金融債（00773B）自2020年4月起月月發放配息，由於配息來源不來自本金，加上鎖定較高信評債券特色，退休族不妨考慮納入配置，獲得存「債」感。

中信高評級公司債（00772B）日前獲得主管機關許可，第四度申請追加募集獲准，目前最高發行總額度為1千億元；中信優先金融債（00773B）則是第二次追加募集獲准。顯示在波動環境下，投資人對於高品質、低波動商品的需求若渴。

中信高評級公司債（00772B）及中信優先金融債（00773B）自4月起每月發放配息，可帶給投資人相對穩健的現金流。除了提供月配型的債券ETF之外，中信投信聽見投資人的需求，還將配息入帳時間從T+45日縮短為T+30日（T為評價日），有助投資人提升資金運用效益，更便利於進行現金流管理。

中信投信表示，在景氣循環末段，全球央行貨幣政策相對寬鬆，對於退休族而言，尋找收益變得更加困難。建議將債券ETF納入核心資產，透過股債配置，協助投資人在市場波動的環境下，提供資產防護力，退休方能高枕無憂。

中信投信固定收益投資科主管張勝原預期，美國10年期公債殖利率將在0.5～1％區間波動，代表市場仍將疫情視為市場不確定性的來源，風險性資產仍有回檔壓力。

中信高評級公司債（00772B）及中信優先金融債（00773B）均挑選信評相對較高的債券，納入投組中可降低資產波動度。此外，債券ETF配息來源不來自本金的特色，更能在景氣末段當中，讓投資人不擔心本金遭受侵蝕，配息月領月少。