摩根市場洞察 從防疫到穩增長 陸後市露曙光

新冠肺炎疫情急速擴散到全球，為強力防疫，各國採取封城鎖國、社交隔離等措施，使得全球的供給、需求同步被按下暫停鍵，無疑對全球經濟成長形成一次又急又快的壓力測試；幸而近來歐美疫情擴散速度趨緩，使得各國政府陸續漸進轉向思考如何重振經濟活動，透過逐步復工為就業市場、商業活動注入新活力，其中又以武漢解封後對大陸市場的經濟、投資等面向發展，更形成重要關鍵。

儘管大陸首季的GDP年增率為-6.8％創下1992年以來新低，服務業在封城的影響下也萎縮9.6％較製造業受創更為顯著，然3月大陸不論在進出口、工業生產、以及零售銷售等數據，均較前兩個月逐步回穩，所以預期在復工、受抑需求釋放及正常化經濟活動下，第二季度經濟表現可望較首季改善回升。

跟當年SARS期間相當不同的是，現在的大陸是一個以消費服務業為主要經濟動能的國家，而新冠疫情對於服務業與消費的衝擊又遠勝過製造業，所以這次疫情對大陸經濟的影響，也會比當年SARS期間更大；況且在歐洲與美國分別受到疫情影響導致經濟活動衰退時，大陸在此時更不可能像當年那樣靠著擴大出口拉動經濟，所以內需消費是未來大陸擺脫新冠疫情對經濟衝擊的關鍵。

就在不久前，中共中央政治局會議已提出了用更大政策力道去維穩經濟的建議，因此像人工智能與5G等新基建的佈建加速、再發行1億人民幣專項債等擴張性財政政策，都是目前大陸官方用刺激內需來彌補外需不足的做法；此外，人行亦不斷引導調降市場政策利率增添降息再寬鬆預期，為經濟發展及中小微企業提供流動性援助。

因此預期大陸官方雖可容忍較低的經濟成長率，但「穩就業」將會是未來兩會的重要課題，這也意味官方的刺激政策勢必會再次加碼。

在各國政府積極應對下，市場投資情緒逐漸改善，大陸滬深300指數年初迄今跌幅亦收歛至6％左右，儘管疫情衝擊尚存變數，企業財報亦有下修可能性，然大陸股市股價淨值比約1.6倍到1.7倍左右，評價面低於過去15年的均值。隨著北向逐步資金回流、政策紅利期待，以及資產分散考量，長期可留意中國新經濟結構受惠如：科技、健康醫療及消費等題材。同時，身處於低利率及高波動時代，除了透過拉長股市布局的期間之外，透過多元化債券收益的核心配置，亦不容忽視。

（ 摩根投信環球市場策略師林雅慧 ）