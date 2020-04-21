全球人壽籲勞工3原則 超前部署退休金

五一勞動節將至，但事關千萬名勞工的勞保基金恐在五至六年內用盡，全球人壽提醒勞工應「超前部署」，以時間複利、多元資產配置、保障與儲蓄並重三原則，先靠自己存退休金。

全球人壽引用勞保局最新統計指出，勞保去年度保費收入低於支出金額，是連續第三年呈現收支未平衡的狀態；同時據監察院調查報告亦指出，最快2026年勞保基金就會用罄。先前有不少學者專家亦強調，勞保退休金遲早亦面臨改革，否則會面臨勞工看得到、領不到的窘境。

據勞動部日前調查，勞工規劃退休年齡平均是61.1歲，退休後生活費用來源前三名，靠自己儲蓄占78.9％、用新制勞工退休金占61.8％，靠勞保老年給付則占46.2％。

但勞保年金法定請領年齡因老年化社會逐步調高，目前已經調高到62歲，預計2022年會提高到63歲、2024年為64歲，2026年以後則須滿65歲才能足額請領。

全球人壽建議勞工可依三原則提前部署，一是規劃長年期退休計畫，善用時間與複利的優勢，時間拉長能降低每月準備的經濟負擔，例如希望在65歲退休時有1千萬元的退休金，用五至十年準備，跟花20～25年準備的經濟壓力相差甚遠。

二是可透過新台幣、美元等多元貨幣配置累積資產，分散貨幣匯率風險影響，如複利增額型壽險、利變保單都是累積資產不錯的工具。全球人壽表示，隨著年紀增長、薪水慢慢增加，可支配餘額增加時，可再重新檢視需求，調整累積資產規劃。

三是兼顧累積資產與保障，全球人壽建議，若想同時兼顧家庭責任及資產累積，保險是最佳選擇之一，以利變型複利增額壽險為例，保戶可選擇長年期繳費，繳費期間保單有高保障倍數，繳費期滿則專注累積保單價值。

即年輕時有高保障，減輕因意外或身故造成家庭經濟危機，接近退休前，累積資產速度加快，有些保單亦提供轉年金或指定分期提領等權益，有助建立穩定退休金流。