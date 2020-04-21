不肖經理人跟單數千萬 群益投信挨罰120萬

不肖基金經理人悄跟單被金檢局抓到。金管會證期局副局長蔡麗玲21日指出，群益投信因內部網路有漏洞，讓台股基金經理人黃君可在上班期間利用公司無線網路為自己、人頭戶下單買賣股票，依法核處警告及罰鍰120萬元、並解除該前基金經理人黃君職務、該經理人三年內不得返金融業。

蔡麗玲指出，金管會金檢局在對群益投信辦理業務檢查期間，發現群益投信前任基金經理人黃君在2018年4月到2019年8月用三個人頭戶以職務所知悉的消息，為自己或他人的利益與所管理基金為相同股票的買賣交易活動，交易數量金額龐大達數千萬元，且未依規定申報，已違反相關法規。

蔡麗玲表示，該經理人是基金經理人可作投資決策、決定投資組合標的，但實際交易的是交易組人員，所以他無法決定下單時點。因此操作模式是該檔台股基金下單的前一天或同日，經理人先用人頭戶買進同檔股票，之後在當天當沖或隔天沖掉，做短線的價差，這三個人頭戶與基金交易相同的股票檔數達數十檔、金額達數十萬元。

如此跟單是否有獲利？是否導致基金虧損？蔡麗玲指出，獲利比較難估算，是否涉及要返還需檢調核算，至於基金通常是分批買進、持有一段時間獲利、虧損難認定，要等檢調認定估算。

為何裁罰120萬元？蔡麗玲指出，主要考量過往案例、公司可責性等，由於公司主要有監督責任，群益投信雖然對基金經理人交易有作內控，但未有效管理網際網路使用安全、對於下單網頁沒有全部阻擾，導致黃君在上班時間可利用公司無線網路為自己或他人利益買賣股票，且對於黃君的違規行為沒有善盡督導之責，因此依投信投顧法第103條第一款、第111條第7款的規定開罰。

群益投信晚間發出三聲明：一、前基金經理人違反從業人員規定，係屬個人行為，惟本公司對經理人違法違規行為零容忍，已從嚴懲處予以免職，並委由律師提出告訴追究相關責任，以儆效尤。

二、針對主管機關之裁罰，群益投信虛心接受也記取教訓，已全面檢討內稽內控相關規範，全力杜絕同樣情事再度發生。

三、群益投信之投資理念一向秉持為投資人創造最大利益為努力目標，未來亦將為投資人資產作高規格把關。

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