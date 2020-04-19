一銀擴大網路紓困平台 三天內核貸

為照顧受新冠肺炎衝擊營運的小規模營業人，第一銀行自即日起配合政府低利簡易紓困方案，並擴大紓困受理對象，小規模營業人可透過一銀網路「防疫紓困貸款平台」或逕洽營業單位通過簡易評分後，完成紓困貸款申請，一銀將配合以「最速件」處理，於取得申貸文件並完成開戶後，原則上三天內即可核貸。

小規模營業人只要透過網路申貸平台，輸入聯繫資料並通過稅籍登記期間、負責人從事本業經驗、企業或負責人有無不動產擔保情形及營業狀況等評分項目後，將由專人聯繫，若評分加計負責人個人信用評分達70分以上，即符合申貸門檻。

一銀扶植中小企業不遺餘力，近一個月受理適用政府專案之紓困案件數已逾660戶，其中逾七成已獲核准，且為避免頻繁面對面接觸增加感染風險，3月底推出網路「防疫紓困貸款平台」，企業主不必出門，不受銀行營業時間限制，隨時隨地均可於網路提出貸款申請，大幅提高申貸便利性，充分落實普惠金融的企業社會責任。

這次網路申貸擴大適用對象，將小規模營業人納入為申貸對象，可嘉惠更多受疫情影響的小商家。

一銀走過120年，陪伴無數中小企業一同成長茁壯，中小企業放款已連續十年位居國內銀行龍頭地位，2019年新增加超過1萬戶中小及小微企業取得融資，未來也將持續力挺中小及小微企業，攜手度過疫情難關。