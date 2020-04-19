小店家紓困 停業未滿半年可申請

紓困小店家的「銀行簡易評分表」出爐。為紓困各大商圈、夜市受災慘重的小店家，據了解，政院召央行、行庫高層及信保基金在18日開會，對關鍵的「銀行簡易評分表」終於拍板定案，且據該評分表版本，即使已停業但未滿半年、且有繼續經營意願者，也開放「起死回生」、提出申請機會。

據聯徵中心資料，目前全國總數49.5萬的小規模營業人，估計有85％「銀行簡易評分表」可達70分以上，也就是可取得最高50萬元紓困金。

這分即將發布的「銀行簡易評分表」，將以「五項目、三級距」對申請的小店家評比，評分最重要的兩個項目就是負責人本身的聯徵中心信用評分及持有不動產的現況，至於申請者本身必須要有稅籍登記，為營業額在20萬元以下的核定稅額（即免開統一發票）的營業人。

相關人士指出，五大項目是依該店家的稅籍登記期間、負責人從事本業經驗、負責人個人信用評分、不動產擔保設定、營業狀況等五項目，每個項目依照不同的情況各分三級，並且給予不同的評分。

申請者在這五個項目，將被歸類至不同的級距，以此各有相對應的分數，最高分就是滿分，倘若每個項目都落在第一級的申請者就會滿分，而申請者在五個項目若被歸類至不同的級距，每項目分數加起來若超過70分，仍可以申請最高50萬元的紓困金，並由信保基金百分百作保。

其中「營業狀況」項目，連同已停業半年但希望能繼續經營者，也給予提出申請紓困金額的機會。相關人士指出，在營業狀況的項下，分成三種級距，且申請的業主必須要出示對營運狀況的「切結書」，共分三級，最高級是切結仍在營業或提供三個月內的繳稅證明；第二級則是停業未滿三個月但仍有繼續經營意願；第三級則是停業未滿六個月，但仍有經營意願。

相關人士指出，這類店家仍有申請機會，若可從其他的項目評分如先前的營業存續期間、負責人資歷、個人在聯徵中心的評分、不動產擔保設定等項目加總評分「補回來」，一樣能夠取得紓困金，重新開業。

所以有上述機制，除了讓仍在營業者能申請紓困、免於停業、倒閉，連同已停業者也設法讓他們有機會「起死回生」，讓因為停業而失業的雇員能重新回歸工作，改善疫情引爆的失業問題。