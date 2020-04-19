民營銀變相抽銀根 公股變難民營

民營銀行變相抽銀根，公股銀行變成「難民營」。公股金融圈人士透露，近來有不少紓困業務是從其他民營銀行轉檯，一是舊客戶在其他銀行的業務，二是爭取紓困的新客戶，這些客戶遭到民營銀行用兩種方式變相「抽銀根」，包括直接凍結客戶在該民營銀行原本申請已准而未動用的周轉金額度，或直接把利率拉高2個百分點以上「以價制量」。

也因此，大批中小企業戶幾乎是「逃難」至公股銀行，讓行庫已形同「難民營」。目前公股銀行受理專案紓困申請件數已超過2千件，行庫主管私下指出，除了行庫自身的舊客戶、舊業務紓困，超過2千件的受理金額中其實有數百件與其他的民營銀行有關。

行庫主管指出，早期民營銀行若拒收大額存款時，也是要客戶轉到公股銀行，現在舊戲重演，只是大額存款變成紓困案；但存款不會帶來風險，從別的銀行移來公股銀行的紓困案，卻可能是新風險開始。

據中小企業戶指出，原本往來銀行拉高利率至4、5％甚至更高，銀行只解釋是「風險訂價」，甚至還介紹說「可以去公股銀行」；另一種是凍結該客戶原本在該銀行可使用周轉金額度，對客戶先前「已准而未動用」額度，直接予以凍結。

行庫主管對此指出，一般而言，客戶會分散和銀行的往來，在二、三家甚至更多銀行都會有借款往來，然而現在最常見的，就是自家客戶在別家銀行的額度遭到「凍結」，只能回頭來向公股銀行求救，倘若公股銀行現有的額度不夠用，還得再新增周轉金借款，來彌補遭到民營銀行凍結不能使用的額度。 金管會先前已針對三大獎勵措施全面發函給全體國銀，其中「效率」的部分，金管會開出三種條件，若比政院原本規定的時限少一或兩天就可達標，包括100萬元以內的借款或展延在六天內完成；周轉金審核八天內完成（政院限十天）；資本支出13天內完成（政院限15天），只要達標就給獎勵，但上述獎勵措施對民營銀行能發揮多少「激勵」作用，金融圈普遍存疑。