獨》紓困小店家 「銀行簡易評分表」搶先看

紓困小店家，即將正式出爐的「銀行簡易評分表」搶先看。為了紓困各大商圈、夜市受災慘重的小店家，據了解，政院召央行、行庫高層及信保基金續在週六馬不停蹄的開會，對於關鍵的「銀行簡易評分表」終於拍板定案，預定最晚會在20日上路當天正式對外公告，根據這份即將正式曝光的評分表版本，即使已停業，但只要未滿半年，且有繼續經營意願者，都開放「起死回生」、提出申請機會。

根據這份即將正式發布的「銀行簡易評分表」，將以「五項目、三級距」來對申請的小店家評比，評分最重的二個項目就是負責人本身的聯徵中心信用評分，以及持有不動產的現況，至於申請者本身，必須要有稅籍登記，為營業額在20萬元以下的核定稅額（亦即免開統一發票）的營業人。

相關人士指出，該五項目是依照該店家的稅籍登記期間、負責人從事本業經驗、負責人個人信用評分、不動產擔保設定、營業狀況等五項目，每個項目依照不同的情況，各分成三級，並且給予不同的評分：「因此，會有15種分數，這15種分數加起來若超過70分，就可以申請最高50萬元的紓困金，對此信保基金百分百作保。

其中最後一個「營業狀況」項目，連同已停業半年，但希望能繼續經營的，也給予提出申請紓困金額的機會。相關人士指出，在營業狀況的項下，分成三種級距，且申請的業主必須要出示對營運狀況的「切結書」，共分三級，最高級是切結仍在營業，或提供三個月內的繳稅證明，可得15分，第二級則是停業未滿3個月，但仍有繼續經營意願的，可得10分。

至於停業未滿6個月，但同樣仍有經營意願的，雖然分數僅給4分，但仍有申請機會，倘若可從其他的項目評分，例如先前的營業存續期間、負責人資歷、個人在聯徵中心的評分、不動產擔保設定等項目的加總評分給補回來，一樣能夠取得紓困金，重新開業。

相關人士指出，之所以作出上述的機制，除了仍在營業者能申請紓困、免於停業、倒閉問題之外，連同已停業者，也設法讓他們有機會「起死回生」，讓因為停業而失業的雇員能重新回歸工作，改善疫情所引爆的失業問題。

根據聯徵中心資料，有申請資格的小店主，全國總數49.5萬小規模營業人，估計有85％的「銀行簡易評分表」可達70分以上。

除了上述營業狀況之外，其他4個項目，及分級大致如下：

稅籍登記期間，分成3年以上、1年至3年、未滿1年等三級，分數各為15分、10分、8分。 負責人從事本業經驗，必須提出切結，並分成以下三級：5年以上、3年至5年、未滿3年，各得15、10、8分。 負責人在聯徵中心的評分，分成三級：600分以上、500至600分、未滿500分，各得35、25、8分。 不動產設定擔保，依照是否有設定、是否為自行設定分成三級。前二級為企業或其負責人有不動產且自行設定第一順位、有不動產但是非自行設定第一順位或無設定，將各得20分、15分；而第三級則是企業或負責人皆無不動產，或即使有，但設定給非銀行或租賃公司者，則得8分。

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