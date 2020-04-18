新興國家血色3月！資金大逃殺 超越2008

過去幾週，伴隨著新冠疫情的肆虐，新興國家的股票和債券再次被貼上高風險投資的標籤。國際資金紛紛外逃。據國際金融協會（IIF）的估算，今年3月總共有833億美元的國際資金撤出新興市場。資金逃離的嚴重程度甚至超過2008年全球金融危機。

德國之聲中文網報導，今年3月對於股票投資者來說是一個恐怖月。摩根士丹利資本新興市場指數3月份的跌幅高達15.6%。新興市場體債券指數同樣也大幅下跌，根據摩根大通按照美元的計算，跌幅達到15%。

國際金融協會估算，今年第一季度有625億美元的資金逃離新興國家，是2008年全球金融危機峰值時期的兩倍。資金逃逸主要出現在中國之外的國家和地區。

歐洲央行前副行長康斯坦西奧警告說，大量資金從新興國家逃離，這先是給新興國家造成危機，但之後會對世界經濟構成影響。

德國DekaBank銀行新興市場首席戰略師托爾朵（ Mauro Toldo ）在接受明鏡在線採訪時說：「所有新興國家都會受到疫情的衝擊。沒有人能預測到，這一輪衝擊的嚴重程度會有多大，時間會持續多久。」

報導指出，一邊是油價、銅價和其它原材料價格的大幅下跌讓包括奈及利亞、智利和巴西在內的能源出口國收入大為減少，另一邊是泰國、土耳其等依賴於旅遊業的國家也因為疫情失去了大量客源。而孟加拉等處在全球生產鏈下端的國家現在也因為訂單減少而苦不堪言。也就是說，無論支柱產業是什麼，任何一個新興國家都無法在疫情中獨善其身。

幾天前，巴基斯坦總理伊姆蘭．汗呼籲世界各國領導人、全球金融機構負責人和聯合國秘書長幫助發展中國家度過這場經濟衰退。他表示，巴基斯坦正面臨著兩難選擇，要么是「因封鎖而餓死，要么是讓新冠病毒肆虐」。

到目前為止超過90個新興國家向國際貨幣基金組織請求援助，數量遠遠超過2008年的世界金融危機。很多國家已經面臨國家破產的危險。國際貨幣基金組織宣布對包括阿富汗、海地在內的25個貧困國家提供債務減免，總額為5億美元。

（中時 諶悠文）

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