股匯齊揚 新台幣升值1.8分

美股收紅，以及台積電法說會釋出正面訊息，市場氣氛轉趨樂觀，台灣今天再度股匯齊揚，新台幣兌美元收30.102元，升值1.8分，台北及元太外匯市場總成交金額15.56億美元。

美國總統川普宣布重啟經濟計畫，加上瑞德西韋療效傳出好消息，激勵美股週四勁揚，晶圓代工龍頭台積電法說會宣布今年資本支出維持不變，台股受到鼓舞，今天一度大漲逾300點，終場則收在10597.04點，大漲221.56點。

市場氛圍轉趨樂觀下，新台幣隨台股走揚，以30.120元開盤後，一路走升，最高來到30.030元，不過外資有買有賣，抑制升幅，終場僅小升1.8分。

儘管三大法人全數買超台股，外資及陸資買超更達203.94億元，外匯交易員表示，外資今天匯入的量沒有特別大，外資買超台股的部分，推測應是先前賣超台股，但停留在帳上未匯出，如今反手再買台股。

外匯交易員總結，最近股匯市確實擺脫先前的低迷氛圍，但畢竟疫情未劃下句點，經濟數據、企業表現也都還要觀察，新台幣匯價料將區間整理一段時間，靜待消息更為明朗。

（中央社）

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