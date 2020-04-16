海外資金申請匯回破800億大關 疫情干擾趨緩

財政部統計，截至4月中，海外資金專法申請案件共327件，申請匯回金額新台幣818億元，突破800億元大關，件數穩定增加，惟金額增速略為趨緩，推測與暫無大案及新冠肺炎疫情影響企業布局有關。

「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（又稱海外資金專法）去年8月15日上路，為期2年；實施後首年匯回資金，以稅率8%課徵，次年提高至10%，匯回後若進行實質投資，可再享減半優惠稅率。

財政部賦稅署統計，從2019年8月15日上路至4月14日，8個月間累計申請案件已達327件，申請匯回金額818億元。

其中，在單月表現部分，上路第8個月（3月15日至4月14日），申請件數及金額較上月同期各增加50件、97億元，對比上路第7個月（2月15日至3月14日）月增45件、157億，新增申請案件穩定增加，但新增申請金額則呈現減少。

從申請人類型觀察，統計至4月中，個人申請案件數為184件、金額242億元，月增32件、57億元；企業申請案件則有143件、金額576億，月增18件、40億元。

財政部官員表示，從申請件數來看，每天都會新增1到2案，與先前情形相當、穩定增加，台商匯回步調並未停滯；不過，若從平均每月申請匯回金額來看，累計至4月中，平均每月申請匯回102億元，略低於3月中平均數105億元，呈現收斂。

財政部官員說，申請匯回金額增速趨緩，推測可能與最近沒有出現單一大案有關；此外，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情全球肆虐，可能影響企業原先規劃，使既有回流腳步暫時遞延，預估在8月中專法上路滿1年以前，為爭取適用首年較低稅率，應仍會有一波回流潮。

在申請案件處理進度方面，截至4月中，327件申請案中，已有305件通過國稅局及金融機構審查，並有274件已匯回，占總件數比重達83.8%，境外資金實際回流台灣金額已達711億元。